Compenso legale e procura alle liti: la Cassazione chiarisce quando il mandato può essere provato e perché la revocazione non permette di rivalutare i fatti

La procura alle liti, pur essendo distinta dal contratto di patrocinio, può rappresentare un indizio dell’esistenza dell’incarico professionale. Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 30003/2026, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione di un cliente contro il riconoscimento di 25.336 euro di compensi al proprio avvocato. Nel caso esaminato, il cliente contestava di aver affidato alla professionista l’intera attività difensiva. La Suprema Corte ha però rilevato che l’incarico poteva essere desunto anche dalla procura e dagli atti concretamente svolti dal legale durante il giudizio. I giudici hanno inoltre ribadito che la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., non permette di contestare nuovamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove già effettuata. In sintesi: la procura alle liti può concorrere a dimostrare il mandato professionale, mentre la revocazione non costituisce uno strumento per ottenere un nuovo esame della controversia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del cliente al pagamento di 3.700 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

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