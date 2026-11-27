L’intersezione tra le garanzie formali del processo e le nuove frontiere della tecnologia digitale offre oggi spunti di riflessione di eccezionale spessore sistematico e deontologico. La sentenza n. 23006/2026 della Corte di Cassazione si inserisce con forza in questo delicato crocevia, affrontando da un lato i confini della tollerabilità degli errori materiali e la portata del principio di conservazione degli atti a fronte di discordanze anagrafiche, e ponendo dall'altro un argine rigoroso e inflessibile nei confronti dell'utilizzo acritico e incontrollato degli strumenti di intelligenza artificiale nella pratica forense. Ne emerge un quadro giurisprudenziale in cui la salvaguardia della sostanza del diritto non tollera alcuna scorciatoia tecnologica, richiamando fermamente l'operatore del diritto a un ineludibile dovere di controllo umano, di perizia e di rigorosa verifica autonoma delle fonti.

La vicenda processuale e i confini della conservazione degli atti

​La pronuncia trae origine da una controversia in materia di esecuzione penale, imperniata sul rigetto di un'istanza di revoca di un ordine di demolizione promossa nell'interesse di un terzo. Il giudice del merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto ravvisando una sorta di inesistenza soggettiva, fondata su una divergenza tra i dati anagrafici indicati nella nomina e quelli risultanti nei registri comunali, a cui si aggiungeva la qualificazione dell'istanza come meramente riproduttiva ai sensi dell'articolo 666, comma secondo, del codice di procedura penale. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Suprema Corte ha ribadito i capisaldi che governano la validità degli atti processuali, muovendo anzitutto dal principio di conservazione. Secondo i giudici di legittimità, eventuali imperfezioni o inesattezze marginali nell'indicazione delle generalità non possono tradursi in automatismi demolitori, purché l'identità del soggetto risulti inequivocabilmente ricostruibile dal contesto complessivo degli atti. A ciò si affianca il corollario della centralità del contenuto sostanziale sulla mera forma, in virtù del quale l'inesistenza soggettiva di un atto si configura unicamente quando esso provenga da una figura giuridicamente inesistente in assoluto, e non già di fronte a un mero difetto descrittivo o a un'imprecisione nominale. Ne discende la necessità di una lettura integrata degli indicatori identificativi, escludendo che l'individuazione della parte possa ridursi a un rigido riscontro anagrafico formale isolato e valorizzando invece tutti gli elementi convergenti emergenti dal fascicolo, dalla posizione sostanziale rivestita sino alla sottoscrizione dell'atto di nomina e alla relativa autentica difensiva. ​

L'utilizzo incontrollato dell'intelligenza artificiale e la colpa qualificata ​

Il vero tratto di dirompente novità della sentenza risiede tuttavia nella ferma presa di posizione della Corte nei confronti di un fenomeno processuale ormai dilagante: l'affidamento acritico e incontrollato ai sistemi di intelligenza artificiale che conduce alla citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati. La Cassazione sgombra il campo da qualsiasi equivoco, stabilendo che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non attenua in alcun modo il giudizio di colpevolezza processuale; al contrario, rivela una violazione del dovere di controllo e un grado di negligenza che supera ampiamente la soglia dell'errore scusabile. Richiamando i confini tracciati dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 186 del 2000, la quale protegge chi incorra in una causa di inammissibilità senza colpa, i giudici di legittimità precisano che tale schermo protettivo non copre l'ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza compiere alcuna verifica umana sulle fonti richiamate. Il professionista, difatti, conserva integralmente il controllo dell'atto e la piena responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. L'errore generato da una cosiddetta allucinazione digitale non è un evento inevitabile, bensì una svista perfettamente prevenibile con l'ordinaria diligenza, poiché sarebbe bastato riscontrare la reale esistenza delle decisioni, i numeri di iscrizione, la sezione, la data e la pertinenza della massima. L'assenza di tale riscontro rende la colpa particolarmente intensa, investendo il metodo stesso di redazione del ricorso di legittimità.

​La sanzione pecuniaria e i criteri di graduazione ​

Proprio in ragione di questa marcata negligenza, una volta dichiarata l'inammissibilità del gravame, lo stesso articolo 616 del codice di procedura penale giustifica l'irrogazione di una somma particolarmente incisiva, quantificata nel caso specifico in cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendovi alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel motivare la maggiore entità della sanzione pecuniaria, la pronuncia valorizza una serie convergente di indici sintomatici. Il giudice è infatti chiamato a soppesare la mancata verificazione delle fonti e la conseguente spendita processuale di precedenti inesistenti impiegati come apparente supporto delle censure difensive. A ciò si affiancano il conseguente e ingiustificato aggravio per la funzione nomofilattica e per l'attività di filtro della Corte, nonché la grave lesione dell'affidabilità minima che deve indefettibilmente assistere gli atti difensivi. L'insieme di tali fattori denota una maggiore intensità della colpa rispetto alla tradizionale proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi, raccordandosi pienamente con la clausola legale che autorizza a graduare la somma tenuto conto della causa di inammissibilità e confermando la piena legittimità costituzionale della sanzione quando il difetto originario derivi da un comportamento colpevole e negligente del ricorrente.

Considerazioni conclusive ​

La sentenza n. 23006/2026 traccia un solco inequivocabile nel panorama della giustizia contemporanea. Da un lato, la giurisprudenza conferma che il processo non deve soccombere di fronte a un eccesso di formalismo anagrafico quando la sostanza del diritto è chiara; dall'altro, fissa un argine invalicabile contro la sciatteria tecnologica e l'uso sconsiderato degli strumenti digitali. L'efficienza dell'intelligenza artificiale non può e non deve surrogare l'analisi critica e il vaglio intellettuale dell'operatore del diritto: nell'era contemporanea, la verifica rigorosa e autonoma delle fonti costituisce il presidio fondamentale e irrinunciabile a tutela della dignità della funzione forense e della credibilità dell'intero sistema giurisdizionale.