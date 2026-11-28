LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE: IL TRASFERIMENTO DIRETTO NEL VERBALE DI SEPARAZIONE

Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali, affermando che sono valide le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto che riconoscono a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili (o altri diritti reali), oppure che ne operano il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.

In base a questo principio di diritto:

Valore di atto pubblico: L'accordo inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di quanto attestato, assume la forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c..

L'accordo inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di quanto attestato, assume la forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.. Effetto traslativo immediato: La pattuizione non genera soltanto un obbligo a contrarre in futuro, ma può attuare direttamente il passaggio di proprietà (ex art. 1376 c.c.).

La pattuizione non genera soltanto un obbligo a contrarre in futuro, ma può attuare direttamente il passaggio di proprietà (ex art. 1376 c.c.). Titolo per la trascrizione: Dopo l'omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, il verbale costituisce titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2657 c.c., a condizione che il cancelliere attesti che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni urbanistiche e catastali previste dalla legge (art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985).

LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

Alla luce della giurisprudenza della Cassazione e della prassi applicativa dei Tribunali (come evidenziato, ad esempio, dal Protocollo del Tribunale di Torino del 2022, dal Protocollo tra Tribunale di Catanzaro, COA e Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2022), i coniugi possono scegliere tra due diverse strade per trasferire l'immobile:

1. Il trasferimento con effetti reali immediati (direttamente in Tribunale) Le parti inseriscono nel ricorso una clausola con cui manifestano la volontà immediata di trasferire la proprietà o altro diritto reale. Affinché il verbale abbia efficacia traslativa diretta, è indispensabile:

- La comparizione personale in udienza: Non è possibile definire la procedura tramite il deposito di semplici note scritte sostitutive dell'udienza (ex art. 127-ter c.p.c.). È necessaria un'udienza in presenza davanti al Giudice e al Cancelliere (ausiliario), con l'assistenza tecnica obbligatoria di almeno un legale (anche unico per entrambi i coniugi).

- Il corredo documentale e la perizia giurata: Come stabilito dai Protocolli dei Tribunali (ad esempio quello di Torino), al ricorso deve essere allegata una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, corredata da visure catastali storiche, planimetrie, visure ipotecarie, titoli edilizi, certificato di agibilità/abitabilità, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e, per i terreni, Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). Inoltre, all'udienza vanno depositate visure catastali aggiornate ai due giorni lavorativi precedenti.

- Trasferimenti a favore dei figli: L'operazione si configura come contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). Se il figlio è minorenne, occorre ottenere preventivamente l'autorizzazione del Giudice Tutelare in sede di Volontaria Giurisdizione (con nomina di un Curatore Speciale in caso di potenziale conflitto di interessi con i genitori). Se il figlio è maggiorenne, deve sottoscrivere il ricorso o intervenire personalmente in udienza per dichiarare di voler profittare dell'acquisto.

- Adempimenti successivi a cura delle parti: Poiché il Giudice e il Cancelliere non svolgono una funzione rogatoria notarile, le parti devono esonerare espressamente il Cancelliere da ogni responsabilità e provvedere a propria cura e spese alla trascrizione in Conservatoria e alla voltura catastale, depositando poi le relative ricevute nel fascicolo telematico (entro 20 giorni secondo il Protocollo di Torino).

2. L'assunzione dell'obbligo a trasferire con successivo atto notarile (struttura in due fasi) In alternativa al trasferimento immediato, i coniugi inseriscono nell'accordo di separazione o divorzio un semplice impegno obbligatorio a trasferire l'immobile (o la quota) entro un termine prestabilito. Successivamente all'omologa o alla sentenza, le parti si recano dal Notaio per stipulare l'atto definitivo di trasferimento in esecuzione degli accordi giudiziali. Questa modalità consente di evitare l'udienza in presenza e l'allegazione della perizia giurata in Tribunale, permettendo di definire la separazione anche tramite scambio di note scritte (art. 127-ter c.p.c.).

I BENEFICI FISCALI NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI TRA I CONIUGI

Entrambe le modalità godono di un regime fiscale di estremo favore. L'art. 19 della Legge n. 74/1987 stabilisce infatti la totale esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

Come confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e recepito nei protocolli d'intesa con il Fisco (come il Protocollo con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro):

- Estensione all'atto notarile successivo: L'esenzione fiscale totale si applica non solo al trasferimento contenuto direttamente nel verbale d'udienza, ma anche al successivo atto notarile stipulato in adempimento dell'obbligo assunto in sede di separazione o divorzio.

- Requisito essenziale della clausola: Per non perdere le agevolazioni ed evitare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, è indispensabile che nel testo dell'accordo omologato dal Tribunale sia esplicitamente dichiarato che "l'accordo patrimoniale contenuto nello stesso è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale" (avente cioè funzione solutoria degli obblighi di mantenimento o compensativa/divisoria del patrimonio familiare).

- Attenzione alle plusvalenze: I Protocolli rammentano tuttavia che, qualora l'operazione configuri una cessione di un immobile acquistato da meno di cinque anni, potrebbe comunque emergere una tassazione sulla plusvalenza sul valore dichiarato, aspetto da verificare preventivamente.

Le problematiche operative: perché la via diretta in Tribunale presenta criticità e rischi

Nonostante l'apertura delle Sezioni Unite della Cassazione, l'attuazione del trasferimento immobiliare direttamente nel verbale di separazione presenta numerose criticità pratiche, procedurali e burocratiche che spesso la rendono più complessa e rischiosa rispetto al rogito notarile:

- Elevati costi tecnici e rigidità documentale in Tribunale: Per evitare rigetti, i Protocolli dei Tribunali impongono oneri formali molto gravosi prima ancora dell'udienza. Il ricorso deve contenere una lunga serie di menzioni a pena di nullità o inammissibilità: dati catastali completi, almeno tre confini, estremi dell'atto di provenienza, titoli abilitativi edilizi (o dichiarazione sostitutiva ante 1° settembre 1967), estremi dell'agibilità, APE, dichiarazioni sostitutive sui mezzi di pagamento e sull'eventuale intervento di mediatori immobiliari, rinuncia all'ipoteca legale. A ciò si aggiunge il costo di una perizia giurata redatta da un tecnico, che di fatto sostituisce le verifiche normalmente incluse nell'onorario del notaio.

- Allungamento dei tempi processuali e necessità dell'udienza in presenza: Mentre una separazione consensuale con semplice impegno a trasferire può essere gestita rapidamente in forma cartolare mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la scelta del trasferimento diretto impone la fissazione di un'udienza fisica davanti al Giudice e all'ausiliario. Come evidenziato dai provvedimenti giurisprudenziali (es. Tribunale di Torino), ciò comporta inevitabili rinvii legati al ruolo del giudice e alla limitata disponibilità delle aule d'udienza.

- Assenza di funzione "rogatoria" e rischio di blocco in Conservatoria: Il Giudice e il Cancelliere non sono notai e non svolgono un controllo sostanziale sulla continuità delle trascrizioni o sulla libertà da ipoteche e vincoli pregiudizievoli (limitandosi a prendere atto delle dichiarazioni delle parti senza assumere responsabilità). Di conseguenza, i Conservatori dei Registri Immobiliari sollevano frequenti obiezioni formali, con il rischio concreto che la trascrizione del verbale venga rifiutata o eseguita con riserva, compromettendo la futura commerciabilità dell'immobile.

- Difficoltà nella correzione degli errori materiali: Un aspetto particolarmente insidioso evidenziato dal Protocollo di Torino riguarda gli eventuali errori nei dati catastali o nell'individuazione dell'immobile. Se l'errore nel verbale deriva da una svista del Cancelliere rispetto a quanto scritto nel ricorso, è possibile attivare la procedura di correzione di errore materiale davanti al Tribunale (art. 288 c.p.c.). Tuttavia, se l'errore era già contenuto nel ricorso redatto dalle parti e dai loro avvocati, il Tribunale non può intervenire (non trattandosi di errore del magistrato ex art. 287 c.p.c.): le parti saranno comunque costrette a rivolgersi a un Notaio per stipulare un atto di rettifica, vanificando il risparmio iniziale.

- Inapplicabilità alle operazioni complesse: Come chiarito dal Protocollo di Catanzaro, il trasferimento diretto in Tribunale è ammesso solo per la casa coniugale o per immobili legati alla sistemazione della crisi familiare. Per operazioni divisorie complesse o prive di diretta correlazione con il patrimonio costituito in costanza di matrimonio, il ricorso al notaio resta obbligatorio.

LA SOLUZIONE PIU' SICURA E CONSIGLI PRATICI

Alla luce di queste criticità, per tutelare efficacemente i coniugi ed evitare che la separazione si trasformi in un percorso a ostacoli burocratico, la strategia più prudente, veloce ed economica nella maggior parte dei casi resta la struttura in due fasi:

Inserire nel ricorso di separazione o divorzio l'obbligo a trasferire l'immobile entro una data stabilita, avendo cura di inserire l'espressa clausola sulla funzionalità dell'accordo alla risoluzione della crisi coniugale. Stipulare l'atto notarile di adempimento dopo l'omologa o la sentenza.

In questo modo si ottiene una separazione rapida (anche senza udienza in presenza), si conserva integralmente la totale esenzione dalle imposte prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 e si beneficia delle verifiche ipotecarie, catastali e urbanistiche del notaio, che garantiscono una trascrizione immediata, sicura e priva di rischi per la futura rivendita del bene.