Per il Tar, la donna ha ragione.

L'argomentazione relativa alla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l'esibizione in giudizio del documento nel contenzioso tra le parti, rileva il giudice amministrativo, "è già stata ritenuta manifestamente infondata da due recenti interventi dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21) che la Sezione condivide e decide di fare propri: premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli 'per curare o per difendere i loro interessi', la distinzione fra 'conoscenza del documento' e 'difesa degli interessi del privato', in una col divisato nesso di strumentalità fra l'una e l'altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in discussione questi ultimi non solo non è di per sé preclusivo della sperimentabilità, presso il giudice amministrativo, del procedimento speciale approntato dal legislatore del 1990 allorché sia in contestazione il diritto alla prima, ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualità dell'interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 5292/1998)".