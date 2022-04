Le novità del certificato di pensione 2022 riguardano la creazione nel testo del certificato di avvisi relativi all'applicazione, dalla rata di marzo, delle novità relative al calcolo dell'Irpef

Modello ObisM 2022, ecco cosa cambia

Le novità relative al modello ObisM, dal calcolo dell'IRPEF all'introduzione dell'assegno unico, arrivano dall'Inps con il messaggio n. 1494 del 4 aprile (in allegato). In particolare le novità del certificato di pensione 2022 riguardano la creazione nel testo del certificato di avvisi relativi all'applicazione, dalla rata di marzo, delle novità relative al calcolo dell'Irpef (vedi anche Guida al modello Obism dinamico). Ed ancora, nel certificato sono riportati particolari avvisi sia per ricordare ai titolari delle pensioni anticipate il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro, sia l'obbligo per i soggetti dichiarati irreperibili di comunicare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza.

Caratteristiche

Il certificato, chiarisce l'istituto, viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute. In particolare, il certificato di pensione fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l'anno 2022, hanno determinato i nuovi importi derivanti dall'applicazione dell'indice di perequazione provvisorio per il 2022 (determinato in misura pari a + 1,7% dal decreto 17 novembre 2021 del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come precisato con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022). Inoltre, il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); importo delle singole trattenute fiscali; eventuali detrazioni di imposta applicate.

Modello ObisM 2022, gli avvisi

Nel certificato di pensione vengono, inoltre, riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari delle pensioni anticipate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il peculiare regime di incumulabilità che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l'obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Viene anche riportata l'informazione relativa all'erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l'anno corrente.Tenuto conto che, a decorrere dal 2021, il certificato di pensione, a seguito delle implementazioni effettuate, è messo a disposizione in modalità dinamica, le informazioni rese sono allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta. Pertanto, sarà possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso. Per i certificati relativi agli ultimi 5 anni sarà messa a disposizione una versione statica storicizzata consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.