Corso di formazione online gratuito il 5 luglio organizzato da Studio Cataldi formazione e Ami. Crediti formativi per avvocati

Il minore e il suo curatore nei conflitti genitoriali, il corso

E previsto per il prossimo 5 luglio sulla piattaforma Zoom, il webinar dal titolo "Il minore e il suo curatore nei conflitti genitoriali". Il corso online si svolgerà a partire dalle 15.30 ed è organizzato da Studio Cataldi formazione e dall'Associazione matrimonialisti italiani. I saluti saranno curati dall' Avv. Gian Ettore Gassani - Presidente Nazionale Ami; Avv. Paolo Storani - Vicedirettore Studio Cataldi; Avv. Antonio Tafuri - Presidente Coa Napoli; Avv. Ciro Sesto - Presidente Coa Nola; Avv. Valentina De Giovanni Presidente - Ami Napoli; Avv. Carmela Cassese, Referente Ami Napoli-Sez. Territoriale Di Nola. Ad introdurre il tema l'Avv. Francesca Romano - Ami Distretto Di Napoli.

Iscriviti adesso

Gli interventi

Durante il webinar sono previsti gli interventi di: Avv. Gianni Baldini, Presidente Ami Toscana; Dott. Ssa Valeria Rosetti, Magistrato Del Tribunale Di Napoli; Dott.ssa Vincenza Barbalucca; Dott. Ssa Laura Alfano; Magistrati Del Tribunale Di Nola; Avv. Maria Giuseppina Chef - Componente Commissione Famiglia Del Tribunale Di Napoli; Avv. Lucia Sibilla, Foro Di Nola. Conclusioni affidate all'Avv. Maria Masi Presidente Del Cnf.

Moderano: Avv. Antonia Imparato - Avv. Maria Almavilla

Crediti formativi

Il corso di formazione è GRATUITO e riservato a chi è registrato alla NEWSLETTER giuridica di StudioCataldi.it (per i non iscritti, la registrazione al corso comporta anche la registrazione alla newsletter da cui è però possibile cancellarsi in qualsiasi momento).

Chiesto accreditamento per tre crediti formativi per avvocati.

Per info e assistenza: formazione.studiocataldi@gmail.com

Iscriviti adesso