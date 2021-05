Il 26 maggio alle 15.30 il webinar gratuito organizzato da Studio Cataldi Formazione e Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani) su Zoom

Genitorialità ai tempi del Covid, il webinar

Famiglia e covid, due realtà che in questi mesi hanno dovuto interagire forzatamente. Ma cosa è accaduto, quali sono state le conseguenze? Se ne discuterà con illustri relatori domani 26 maggio alle 15.30 nel webinar sulla piattaforma Zoom "La genitorialitá ai tempi del Covid", organizzato da Studio Cataldi Formazione e Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani).

Si parte coi saluti dell'avv. Gian Ettore Gassani - Presidente Nazionale AMI.

Introdurrà l'avv. Luca Volpe - Responsabile giovAMI Lazio. A moderare l'avv. Davide Dura - Responsabile giovAMI Napoli

I temi trattati

Si discuterà, nello specifico, di:

- Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità ai tempi del covid, avv. Prof. Gianni Baldini - Presidente AMI Toscana;

- La c.d. alienazione parentale ai tempi del covid, normativa emergenziale e abuso del diritto, avv. Margherita Corriere - Presidente AMI Cosenza - Catanzaro;

- Il Danno endofamiliare, avv. Paolo Maria Storani - Studio Cataldi;

- Crisi della famiglia e protezione dei soggetti deboli: gli ordini di protezione in sede civile, avv. Federica Candelise - Responsabile giovAMI Calabria;

- Limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, avv. Francesco Prestifilippo - Responsabile giovAMI Toscana;

- Pandemia e crisi familiare, la separazione e il divorzio ai tempi del covid, dott.ssa Camilla Cucchi - giovAMI Toscana;

- Le funzioni genitoriali ai tempi del covid, vite stravolte e nuovi equilibri familiari, dott. Giuseppe De Felice - Psicoterapeuta

Come partecipare

Il corso di formazione è GRATUITO e riservato a chi è registrato alla newsletter giuridica gratuita di StudioCataldi.it (per i non iscritti, la registrazione al corso comporta anche la registrazione alla newsletter da cui è però possibile cancellarsi in qualsiasi momento).

È stata presentata domanda di accreditamento per crediti formativi per avvocati.