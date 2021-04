Pranzi, viaggi, visite, spostamenti, passeggiate, ristoranti, negozi: tutto quello che si può fare dal 3 al 5 aprile

Ponte di Pasqua, le regole sugli spostamenti

Da sabato 3 a lunedì 5 aprile, i tre giorni del fine settimana di Pasqua, l'Italia è tutta, indistintamente, zona rossa. Gli spostamenti sono vietati anche all'interno del comune di residenza, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità I negozi sono chiusi con l'eccezione di quelli considerati essenziali. Bar e ristoranti non possono fare servizio al tavolo ma solo da asporto.

Le visite a parenti e amici si possono fare: all'interno della Regione, dalle 5 alle 22, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, a cui si possono aggiungere figli minori di 14 anni o persone con disabilità conviventi (vedi anche Pasqua in zona rossa: quando le visite ai figli separati). Le seconde case, in base alla normativa nazionale, se di proprietà o affittate dal 14 gennaio sono raggiungibili anche uscendo dal proprio comune e Regione. Ci sono poi ulteriori restrizioni determinate dalle ordinanze regionali in Campania, Liguria, Marche, Toscana, Sardegna, Puglia, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano.

Regole di Pasqua, le attività consentite

Nel fine settimana in rosso, è sempre consentito fare una passeggiata: ma solo in prossimità della propria abitazione. Ci si può allontanare dall'abitazione per fare acquisti nei negozi che possono restare aperti, Si può andare in chiesa nelle vicinanza della propria abitazione.

Visitare a parenti e amici all'interno della Regione, dalle 5 alle 22, una volta al giorno. In caso di pranzo di Pasqua o Pasquetta scattano le consuete regole su mascherine, distanziamento e aerazione locali. Si può portare fuori il cane o l'animale da compagnia.

L'attività motoria è consentita se svolta individualmente nel rispetto della distanza di un metro, in prossimità della propria abitazione; mentre l'attività sportiva, come la corsa o bicicletta anche fuori Comune, ma solo per esigenza di seguire un percorso.

Pasqua blindata, aumentano i controlli

Su iniziativa del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si è deciso di rafforzare i controlli nel week end de che va dal 3 al 5 aprile come in occasione di tutte le festività più rilevanti. Le forze dell'ordine verificheranno il rispetto delle misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle città, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. I dati, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, parlano chiaro: sono state controllate 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali.