In Italia, la previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e rappresenta il c.d. secondo pilastro del sistema pensionistico che va a integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro, ovvero quella finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro durante tutto il corso della vita lavorativa.

Nel sistema, poi, trova spazio anche un terzo pilastro, rappresentato dalla c.d. previdenza integrativa individuale, che consente agli interessati di accedere, discrezionalmente, a forme di risparmio individuali per integrare sia la previdenza pubblica sia quella realizzata in forma collettiva.

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire, in modo individuale o collettivo, i seguenti soggetti:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;

- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;

- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;

- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).

La normativa italiana di cui al menzionato d.lgs. n. 252/2005, consente di aderire a diverse tipologie di "fondi". Si tratta, nel dettaglio, dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti, dei piani individuali pensionistici e dei fondi pensione preesistenti.

I fondi c.d. chiusi (art. 3 del d.lgs. 252/2005) hanno origine "negoziale" e sono forme pensionistiche complementari che vengono istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

I fondi c.d. aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005), invece, vengono istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

I Piani pensionistici individuali (PIP), nonostante il possibile utilizzo della denominazione di "fondo pensione", rappresentano dei veri e propri contratti di assicurazione sulla vita, dunque polizze assicurative con finalità previdenziale. Vengono disciplinati da regole che dipendono dalla polizza assicurativa, ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all'utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.

Nei fondi pensione preesistenti, invece, rientrano quelli già esistenti alla data del 15 novembre 1992, ovvero prima che intervenisse il d.lgs. 124/1993, istitutivo della previdenza complementare (poi abrogato dal d.lgs. n. 252/2005). Si tratta di Fondi collettivi per i quali l'adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali e hanno caratteristiche proprie che li distinguono da altri fondi istituiti successivamente.: ad esempio, possono gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati.

Nella gestione degli investimenti, le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza definite dalla legge che devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa degli investimenti stessi. Ancora, tutti gli investimenti dovranno essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Gli iscritti al fondo potranno chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, un'anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di cui all'art 31 della Legge 457/1978 nonché per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata.

Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.