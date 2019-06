L'arte abbraccia gli studi legali

La nuova scommessa del diritto è l'arte. Mossi dalla passione per il tema sono tanti gli studi legali che offrono team specializzati in questioni artistiche

di Gabriella Lax - L'attenzione sempre maggiore al mondo dell'arte, al suo mercato e a tutto ciò che la circonda, ha portato ad avere un numero sempre maggiore di professionisti interessati ad approfondire le dinamiche del settore. In Italia sono sempre di più gli studi legali che al loro interno presentano dipartimenti interamente dedicati al diritto dell'arte, nel senso più ampio del termine.

Diritto, la nuova scommessa è l'arte

La nuova scommessa del diritto è l'arte. Mossi dalla passione per il tema sono tanti gli studi legali che offrono team specializzati in questioni artistiche L'arte cammina in sinergia col diritto, usufruendo così dei vantaggi e delle tutele che solo la legge riesce a conferire: dai beni culturali, passando dal fisco e dal commerciale, toccando il diritto d'autore e le successioni, fino a includere le implicazioni più attuali come il blockchain. Una multidisciplinarietà a cui si dedicano squadre di esperti, fornendo risposte per un settore che più trasversale non potrebbe essere. Ma come funziona questa scommessa del diritto sull'arte? Come riporta il Sole 24 Ore, le squadre negli studi legali entrano in azione quando un cliente, dal piccolo al grande collezionista, varca la porta dello studio palesando un problema. Il risultato è un giro di affari che va dal 15 al 30% del fatturato.