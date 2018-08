Quando comincerà la scuola?

Sei in: Home

Pubblicato il calendario scolastico 2018-2019 con le date di inizio e fine scuola in tutte le Regioni italiane. A Bolzano si comincia il 5 settembre, ultima la Puglia dove le lezioni inizieranno il 20

di Gabriella Lax – Anche se le vacanze estive sono ancora nel loro centro sono stati pubblicati i calendari scolastici per l'anno 2018-2019. Di seguito, quindi, le date in cui avranno inizio le lezioni nelle varie Regioni d'Italia, tenendo conto che il calendario scolastico varia di regione in regione considerate le esigenze territoriali e le decisioni dei singoli consigli regionali.

Calendario scolastico 2018-2019: chi inizia prima

In generale, comunque, le scuole apriranno agli studenti il 15 settembre, giorno che però quest'anno cade di sabato. Motivo per il quale molte Regioni (Toscana, Liguria e Calabria) hanno deciso di posticipare l'inizio dell'anno scolastico a lunedì 17 settembre. Con una decisione completamente opposta invece Piemonte e Friuli-Venezia Giulia hanno deciso di anticipare di una settimana, a lunedì 10 settembre, l'inizio delle lezioni. Gli ultimi a iniziare saranno gli studenti della Puglia dove le lezioni inizieranno il 20 settembre. I primi saranno gli studenti di Bolzano, il 5 settembre.

Calendario scolastico 2018-2019: tutte le date di inizio e fine

Ecco il calendario di inizio e fine delle lezioni, regione per regione:

- Toscana: 17 settembre e 10 giugno;

- Provincia di Bolzano: 5 settembre e 8 giugno;

- Friuli Venezia Giulia: 10 settembre e 12 giugno;

- Liguria: 17 settembre e 11 giugno;

- Calabria: 17 settembre e 8 giugno;

- Piemonte: 10 settembre e 8 giugno;

- Trentino Alto Adige: 12 settembre e 8 giugno;

- Umbria: 12 settembre e 8 giugno;

- Lombardia: 12 settembre e 8 giugno,

- Veneto: 12 settembre e 8 giugno;

- Valle d'Aosta: 12 settembre e 12 giugno;

- Sicilia: 12 settembre e 11 giugno;

- Puglia: 20 settembre e 12 giugno;

- Lazio: 17 settembre e 8 giugno;

- Basilicata: 10 settembre e 12 giugno;

- Molise: 13 settembre e 8 giungo;

- Sardegna: 17 settembre;

- Abruzzo: 10 settembre e 8 giugno;

- Campania: 12 settembre e 8 giugno;

- Marche: 17 settembre e 8 giugno;

- Emilia Romagna: 17 settembre e 7 giugno.

Calendario scolastico 2018-2019: ecco i ponti e le festività

Ecco, infine, l'elenco di ponti e festività per il prossimo anno scolastico:

- tutte le domeniche;

- 1° novembre;

- 8 dicembre;

- 25 dicembre;

- 26 dicembre;

- 1° gennaio;

- 6 gennaio;

- 21 aprile Pasqua;

- 22 aprile, lunedì dell'Angelo;

- 25 Aprile, festa della Liberazione;

- 1° maggio, festa del Lavoro;

- 2 giugno, Festa della Repubblica;

- infine la Festa del santo patrono.

A Bolzano previste le vacanze invernali dal 4 al 10 marzo; le vacanze di Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 (l'Epifania cade di domenica).