Negoziazione assistita: illegittima se genera costi ingenti

- Il non condurre ad una decisione vincolante per le parti;

- Il non comportare un ritardo sostanziale per poter agire in via giudiziale;

- Il sospendere prescrizione e decadenza;

- Il non generare costi ingenti per le parti.

Negoziazione assistita contrasta con Cedu



La dottrina ha approfondito il concetto di effettività. In base al diritto italiano la locuzione "ricorso effettivo" pare coincidere con "l'azione in giudizio" mentre la versione inglese e tedesca della norma fa riferimento al "diritto al rimedio" ossia alla possibilità di agire in giudizio e di ottenere un provvedimento utile alla tutela della propria posizione. In quest'ottica effettività significa che lo strumento di tutela processuale deve essere costruito in funzione dei diversi tipi di situazioni giuridiche e dei bisogni di tutela che i cittadini evocano di fronte alle diverse forme di lesione subita. Il riferimento al "rimedio" piuttosto che "all'azione" non rappresenta una

semplice differenza terminologica ma di individuazione dello strumento di tutela adeguato e della sua efficacia rispetto alla situazione sostanziale da tutelare. Tanto più efficienti saranno i sistemi processuali dei singoli Stati membri per garantire il soddisfacimento degli interessi sottesi alle posizioni individuali quanto più alto sarà il grado di effettività dell'intero ordinamento (28 febbraio 2018 "il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali" Grazia Vitale, rivista Federalismi.it rivista di diritto pubblico Italiano, comparato, Europeo).

Diverso pare l'istituto della mediazione in cui la "vera" novità è rappresentata dalla presenza del terzo imparziale ed indipendente. La necessità di soddisfare in modo effettivo i bisogni delle parti trova qui il suo naturale spazio. Il mediatore, diversamente dai legali che, seppur preparati, rimangono giocoforza ancorati alle posizioni dei rispettivi assistiti (anche in negoziazione), è terzo ed ha il vantaggio di non essere influenzato e "arroccato" sulle posizioni delle parti. Con lo strumento della mediazione si realizza davvero in poco tempo e con costi decisamente inferiori rispetto ad un giudizio, l'effettività di tutela dei diritti e dei bisogni.

Certo rimane da definire il discorso "obbligatorietà" e in parte può essere condivisibile quanto affermato dalla Corte di Giustizia U.E. sul tema.

La mediazione che davvero dovrebbe e potrebbe funzionare come metodo alternativo alla giustizia è proprio quella volontaria ossia quella in cui le parti, libere di autodeterminarsi fanno emergere i loro reali bisogni.

Pare che, a differenza della negoziazione assistita , i principi sopra esposti di "compatibilità" tra le ADR ed il ricorso al Giudice, siano soddisfatti con l'istituto della mediazione allorquando la "decisione non vincolante per le parti" possa essere intesa come "non imposta da un terzo" ma "decisa" dalle parti stesse; elemento fondamentale che differenzia le decisioni prese in mediazione rispetto alle decisioni adottate dai Tribunali. Avvocato Mara Scarsi DPL Mediazione & C. www.dplmediazione.it

La compatibilità con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, stabilito dal Diritto Comunitario e richiamato dal Tribunale di Verona, può dirsi soddisfatta quando ricorrono le seguenti condizioni (come richiamate dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E. 14 giugno 2017 n.457):