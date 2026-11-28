La Corte costituzionale, con la sentenza n. 206/2026, ha stabilito che il trasferimento al giudice civile delle impugnazioni riguardanti esclusivamente gli interessi civili non contrasta con i principi costituzionali.
La questione riguarda l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., che disciplina il passaggio della decisione sulle questioni civili al giudice o alla sezione civile competente, quando l’impugnazione proposta contro una sentenza penale non risulta inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, in relazione a un procedimento nel quale la parte civile aveva contestato la dichiarazione di inammissibilità, per tardività, dell’appello contro una sentenza di assoluzione.
Secondo la Consulta, il meccanismo previsto dalla norma consente di separare definitivamente gli aspetti penali da quelli civili della controversia. In questo modo, le questioni relative alla responsabilità penale non vengono nuovamente esaminate, mentre la parte civile conserva la possibilità di ottenere una decisione sulle proprie richieste risarcitorie.
La Corte ha inoltre escluso che tale disciplina violi i principi di immutabilità del giudice, di precostituzione del giudice naturale, di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo.
Non è stata ravvisata neppure una violazione del diritto di accesso alla tutela in Cassazione o una disparità di trattamento rispetto a chi sceglie di avanzare le proprie pretese restitutorie e risarcitorie direttamente in sede civile.
La Consulta ha quindi ritenuto conforme alla Costituzione la scelta legislativa di affidare al giudice civile la decisione sulle impugnazioni relative ai soli interessi civili, purché il gravame abbia superato il preliminare controllo di ammissibilità.