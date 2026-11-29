Macchie di umidità sulle pareti, muffa negli angoli, intonaco che si stacca. Sospetti che la colpa sia del condominio, magari di qualche lavoro fatto male, ma non sai con certezza da dove arrivi l'acqua. E se fai causa e poi il perito scopre che l'origine è un'altra? Perdi tutto?

Secondo la Corte di Cassazione, no. Con l'ordinanza n. 26870 depositata il 14 ottobre 2026, la Corte ha chiarito che sbagliare l'origine tecnica del danno non impedisce, di per sé, di ottenere il risarcimento, purché i fatti raccontati restino gli stessi e la responsabilità del condominio venga provata. Nel caso deciso il proprietario aveva dato la colpa ai lavori di manutenzione; il giudice ha accertato che il problema era anche un difetto di costruzione del palazzo. Il condominio è stato condannato lo stesso.

La regola da ricordare: se hai infiltrazioni in casa non devi improvvisarti perito. Devi documentare bene il danno e raccontare i fatti in modo completo. La causa tecnica può essere accertata nel processo, anche con il consulente nominato dal giudice.

Non devi sapere da dove arriva l'acqua

Il condominio si era difeso così: il proprietario aveva parlato di lavori eseguiti male, non di vizi di costruzione; condannarlo per un difetto costruttivo significava accogliere una domanda nuova, introdotta solo in appello, dove le domande nuove sono vietate (art. 345 del codice di procedura civile).

La Cassazione ha respinto il ricorso. Nelle cause di risarcimento, spiega, la domanda non si identifica con la causa tecnica o con la norma indicata da chi chiede i danni, ma con il bene che si vuole tutelare e con i fatti concreti raccontati: qui, le infiltrazioni nell'appartamento e i danni che hanno provocato, attribuiti al condominio. Se quei fatti restano gli stessi, spetta al giudice dare loro la giusta qualificazione, sulla base delle prove e in particolare della consulenza tecnica.

Non è un principio nuovo: la Corte richiama i propri precedenti, tra cui una sentenza del 1980 proprio su un caso di infiltrazioni d'acqua.

Il caso: casa umida, causa sbagliata, condominio condannato

Il proprietario di un appartamento al piano terra si ritrova la casa piena di infiltrazioni e umidità. Secondo lui la colpa è dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato eseguiti dal condominio nel 2009. Nel 2013 fa causa davanti al Giudice di pace di Torre Annunziata e chiede 3.530 euro.

Il Giudice di pace respinge la domanda: la responsabilità del condominio non sarebbe provata.

respinge la domanda: la responsabilità del condominio non sarebbe provata. Il Tribunale di Torre Annunziata , in appello, ribalta tutto rileggendo la stessa consulenza tecnica del primo grado. Le cause dell'umidità sono più d'una: una colonna di scarico a servizio dei piani superiori, un isolamento termico difettoso dell'edificio (un "ponte termico" che provoca condensa) e l'umidità proveniente dal giardino del proprietario.

, in appello, ribalta tutto rileggendo la stessa consulenza tecnica del primo grado. Le cause dell'umidità sono più d'una: una colonna di scarico a servizio dei piani superiori, un isolamento termico difettoso dell'edificio (un "ponte termico" che provoca condensa) e l'umidità proveniente dal giardino del proprietario. Il Tribunale condanna il condominio per il difetto di costruzione , ma solo per metà del danno .

, ma solo per . La Cassazione conferma: il Tribunale non ha introdotto fatti nuovi, ha solo valutato diversamente le prove già raccolte.

Cosa devi dimostrare

Il principio aiuta, ma non fa miracoli. Chi chiede i danni deve comunque:

raccontare i fatti fin dall'inizio : le infiltrazioni, dove e quando sono comparse, i danni subiti, perché ne ritieni responsabile il condominio. Se in appello si cambiano o si aggiungono i fatti su cui si fonda la richiesta, la domanda diventa nuova e non è più ammessa;

: le infiltrazioni, dove e quando sono comparse, i danni subiti, perché ne ritieni responsabile il condominio. Se in appello si cambiano o si aggiungono i fatti su cui si fonda la richiesta, la domanda diventa nuova e non è più ammessa; provare il danno e il suo collegamento con le parti comuni dell'edificio. Nel caso deciso è stata decisiva la consulenza tecnica, letta in un modo dal Giudice di pace e in un altro dal Tribunale.

Quando il risarcimento si riduce

Come regola generale, il condominio risponde dei danni causati dalle parti comuni di cui è custode, salvo che dimostri il caso fortuito (art. 2051 del codice civile). Ma se al danno ha contribuito anche il comportamento del danneggiato, il risarcimento si riduce in proporzione (art. 1227 del codice civile).

Nel caso deciso il Tribunale ha attribuito al proprietario la parte di danno legata all'umidità del suo giardino. Non potendo stabilire quanto avesse pesato ciascuna causa, ha applicato la regola per cui, nel dubbio, i contributi si presumono uguali (art. 2055 del codice civile): metà a carico del condominio, metà del proprietario.

Il dimezzamento non è automatico. Se le cause si possono misurare, la ripartizione può essere diversa; se il danno viene tutto dalle parti comuni, il condominio risponde per intero.

Infiltrazioni in casa: cosa fare subito

Documenta il danno : fotografie datate, preventivi e fatture di riparazione, eventuali testimoni.

: fotografie datate, preventivi e fatture di riparazione, eventuali testimoni. Scrivi all'amministratore (raccomandata o PEC) descrivendo il problema e chiedendo un sopralluogo e l'intervento sulle parti comuni.

(raccomandata o PEC) descrivendo il problema e chiedendo un sopralluogo e l'intervento sulle parti comuni. Descrivi i fatti, non solo la causa che ipotizzi : sono i fatti a delimitare la tua richiesta.

: sono i fatti a delimitare la tua richiesta. Fai fissare lo stato dei luoghi : se c'è urgenza si può chiedere al giudice un accertamento tecnico preventivo; anche senza urgenza è possibile una consulenza tecnica preventiva, che serve pure a tentare un accordo e non richiede la mediazione prima.

: se c'è urgenza si può chiedere al giudice un accertamento tecnico preventivo; anche senza urgenza è possibile una consulenza tecnica preventiva, che serve pure a tentare un accordo e non richiede la mediazione prima. Controlla anche la tua parte : giardino, impianti, aerazione. Se contribuiscono al danno, il risarcimento può ridursi.

: giardino, impianti, aerazione. Se contribuiscono al danno, il risarcimento può ridursi. Tenta la mediazione: per le liti condominiali, di regola, va tentata prima della causa, altrimenti il giudizio non può proseguire (art. 5 del d.lgs. 28/2010). Può far risparmiare molto tempo: la lite decisa dalla Cassazione, per poco più di mille euro, è durata tredici anni.

Leggi anche:

Infiltrazioni condominiali, il risarcimento può essere chiesto a uno solo