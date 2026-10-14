Guida in stato di ebbrezza e incidente: quali alternative alla pena?

Chi provoca un incidente guidando in stato di ebbrezza non può accedere al lavoro di pubblica utilità previsto dalla disciplina speciale del Codice della strada. La Cassazione, con la sentenza n. 35777/2026, distingue però questo divieto dalle misure alternative applicabili in base alla normativa generale.
Il divieto previsto dal Codice della strada
L’articolo 186, comma 9-bis, del Codice della strada consente, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, di sostituire la pena con un’attività non retribuita a favore della collettività. Il beneficio comporta effetti favorevoli sul piano penale e sulle conseguenze accessorie previste dalla disposizione.
La norma esclude tuttavia questa possibilità quando il conducente abbia provocato un incidente stradale. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di incidente comprende anche eventi senza danni rilevanti o coinvolgimento di altri veicoli. La presenza della circostanza ostativa impedisce inoltre di superare il divieto attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le alternative dopo la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto l’articolo 20-bis del Codice penale, che disciplina le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Si tratta di un istituto distinto dal lavoro di pubblica utilità previsto specificamente per i reati stradali.
Di conseguenza, l’esclusione stabilita dal Codice della strada non impedisce automaticamente al giudice di valutare la sostituzione della pena secondo le regole generali, quando ne ricorrano i requisiti e la difesa formuli la relativa richiesta.
Un’ulteriore possibilità è rappresentata dalla messa alla prova, che può consentire l’estinzione del reato al termine del percorso previsto, comprensivo di attività di pubblica utilità. Anche in questo caso, l’accesso all’istituto dipende dalle condizioni stabilite dalla legge.
Le conseguenze per la difesa
La distinzione tra disciplina speciale e normativa generale assume rilievo nella scelta della strategia difensiva. L’impossibilità di ottenere il lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della strada non esclude, da sola, ogni soluzione alternativa alla pena detentiva.
Occorre quindi verificare, caso per caso, i presupposti per l’applicazione delle sanzioni sostitutive o per l’accesso alla messa alla prova.