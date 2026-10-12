Fondo patrimoniale: vendita senza consenso del coniuge

La vendita di un immobile inserito in un fondo patrimoniale può essere valida anche se effettuata da un solo coniuge, purché l’atto costitutivo contenga una clausola di deroga idonea a consentire tale operazione. Lo ha precisato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26531/2026, affrontando il rapporto tra autonomia negoziale dei coniugi e limiti previsti dall’articolo 169 del codice civile.

Il caso esaminato

La controversia riguardava un appartamento conferito in un fondo patrimoniale da una coppia sposata in regime di separazione dei beni. L’immobile apparteneva esclusivamente al marito, che lo aveva successivamente venduto a terzi senza il coinvolgimento della moglie.

Dopo circa sedici anni dalla compravendita, la donna aveva agito in giudizio per contestare la validità dell’atto, invocando la disciplina prevista dal codice civile per i beni del fondo patrimoniale.

Cosa prevede l’articolo 169 del codice civile

La norma stabilisce, in via generale, che gli atti di disposizione dei beni del fondo richiedono il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli minori, è inoltre prevista l’autorizzazione del giudice nei casi contemplati dalla disposizione.

La stessa norma, tuttavia, consente ai coniugi di introdurre nell’atto costitutivo regole differenti.

Nel caso in esame, il documento istitutivo del fondo conteneva una clausola che permetteva di compiere determinati atti dispositivi senza l’intervento congiunto dei coniugi e senza la preventiva autorizzazione giudiziale. L’immobile, inoltre, era rimasto di proprietà esclusiva del marito.

La presenza di queste previsioni ha assunto un ruolo decisivo nella valutazione della legittimità della vendita.

Le decisioni dei giudici

Il Tribunale aveva respinto la domanda della moglie, ritenendo applicabile il termine annuale di prescrizione previsto dall’articolo 184 del codice civile per l’impugnazione degli atti compiuti senza il necessario consenso nella comunione legale.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto, seguendo però un diverso percorso argomentativo. Secondo i giudici, la proprietà esclusiva del bene e la clausola derogatoria contenuta nell’atto costitutivo attribuivano al marito il potere di disporne autonomamente.

Di conseguenza, la compravendita è stata ritenuta valida ed efficace, senza necessità di risolvere la questione relativa alla prescrizione.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della moglie. Le contestazioni proposte non erano infatti idonee a mettere in discussione la ragione fondamentale della decisione d’appello, basata sull’esistenza di una valida deroga convenzionale e sulla titolarità esclusiva dell’immobile in capo al venditore.

La pronuncia richiama quindi l’importanza del contenuto dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale: per consentire a un solo coniuge di disporre dei beni, non è sufficiente una generica previsione, ma occorre una clausola espressa e specifica che autorizzi la deroga alle regole ordinarie.

La verifica delle condizioni previste nell’atto istitutivo resta pertanto essenziale per stabilire se una vendita effettuata senza il consenso dell’altro coniuge possa produrre validamente i propri effetti.