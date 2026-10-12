Comunicazione della sentenza: da quando decorre il termine per ricorrere?

Nel rito Fornero, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione integrale della sentenza d’appello da parte della cancelleria. La regola speciale continua ad applicarsi ai procedimenti ai quali resta soggetta la disciplina previgente, anche dopo l’abrogazione del rito per effetto della riforma Cartabia.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione del 6 ottobre 2026, n. 26348, che ha ribadito la prevalenza della disciplina speciale rispetto alle disposizioni generali del codice di procedura civile.

Il rapporto tra disciplina speciale e regole generali

La decorrenza del termine breve d’impugnazione risponde all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa con la certezza dei rapporti processuali. La parte deve poter conoscere le ragioni della decisione, ma, una volta ricevuto il provvedimento completo, deve rispettare il termine previsto per contestarlo.

Nel rito Fornero, è sufficiente che la comunicazione di cancelleria contenga il testo integrale della sentenza, comprensivo della motivazione. Non occorrono ulteriori adempimenti affinché inizi a decorrere il termine stabilito dalla disciplina speciale.

La vicenda processuale

La controversia riguardava un lavoratore che aveva contestato la legittimità del licenziamento. Dopo la decisione del Tribunale e il successivo reclamo in appello, il lavoratore aveva presentato ricorso per cassazione.

La società datrice di lavoro si era opposta, eccependo la tardività dell’impugnazione. Secondo la resistente, la sentenza d’appello era stata comunicata integralmente dalla cancelleria e il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla disciplina applicabile.

La questione preliminare sottoposta alla Suprema Corte riguardava, quindi, l’individuazione del momento iniziale dal quale calcolare il termine per proporre ricorso.

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 26348 del 2026, la Cassazione ha riconosciuto la prevalenza della norma speciale che collega la decorrenza del termine alla comunicazione della sentenza, rispetto alla disciplina generale dell’art. 133 c.p.c.

La comunicazione integrale consente infatti alla parte di conoscere il contenuto della pronuncia e le motivazioni poste a fondamento della decisione, permettendole di valutare se proporre impugnazione.

Di conseguenza, quando trova applicazione il rito Fornero, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione completa della sentenza d’appello. Il ricorso notificato oltre tale scadenza è inammissibile per tardività.

Il principio da ricordare: nei procedimenti soggetti alla disciplina speciale del rito Fornero, la comunicazione integrale della sentenza d’appello da parte della cancelleria determina la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.