Testimoni di Geova: sangue, coscienza, responsabilità e scelte terapeutiche

Il rifiuto delle trasfusioni di sangue da parte dei Testimoni di Geova costituisce da oltre ottant’anni uno dei nodi di più intenso confronto tra il diritto, la bioetica e la medicina clinica. Tale posizione ha generato un ampio corpus giurisprudenziale e ha stimolato lo sviluppo di tecniche chirurgiche e anestesiologiche volte a ridurre il ricorso al sangue omologo.

Tuttavia, il quadro è mutato in modo radicale a seguito dei recenti interventi del Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova: dapprima con l'aggiornamento n. 2 del 20 marzo 2026 e successivamente con l'aggiornamento n. 6 del 18 settembre 2026. Questa evoluzione impone una profonda riconsiderazione delle ricadute pratiche in materia di consenso informato, Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) e responsabilità medico-legale.

L'evoluzione teologica: dal 1945 alla svolta del 2026

Il fondamento scritturale e la sua interpretazione

Il rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova si fonda su un ristretto numero di passaggi biblici, tra cui Genesi 9:4, Levitico 17:10–14, Deuteronomio 12:23 e il decreto del concilio apostolico di Gerusalemme contenuto in Atti 15:28,29. Il nucleo argomentativo poggia sul termine greco apéchesthai (astenersi), interpretato come rispetto per la sacralità della vita e del sangue. Tuttavia, diversi studiosi di ermeneutica biblica riconoscono che i testi originari si riferivano esclusivamente al consumo alimentare di sangue, non contemplando le tecniche trasfusionali moderne. Gli stessi aggiornamenti confermano che: «La Bibbia non si esprime riguardo all’uso che una persona fa del proprio sangue in ambito chirurgico e per quanto riguarda le cure mediche».

Dalle origini al divieto rigido

Per i primi decenni dell’organizzazione dei Testimoni di Geova non esisteva una posizione univoca. Il divieto formale e totale delle trasfusioni fu introdotto nel luglio 1945 sulla rivista The Watchtower (articolo Sanctity of Blood). Negli anni sessanta la linea si irrigidì ulteriormente, prevedendo l'espulsione (disassociazione) per il battezzato che accettasse deliberatamente una trasfusione senza pentirsi. Nel 2000 vi fu una prima apertura sulle singole frazioni ematiche, pur mantenendo il divieto di predeposito e conservazione a lungo termine del proprio sangue.

La svolta epocale del 2026

L'uso del sangue autologo (Aggiornamento n. 2 del 20 marzo 2026): Con l'aggiornamento n. 2, l'organizzazione ha chiarito che i cristiani non sono sotto la Legge mosaica (richiamando Colossesi 2:13, 14) e che la Bibbia non vieta l'uso del proprio sangue in ambito chirurgico, rendendo oggetto di decisione personale il prelievo, la conservazione e la reinfusione del proprio sangue in ambito chirurgico, affermando quanto segue:«Il chiarimento è questo: Ogni cristiano deve decidere da sé quale sarà l’uso che verrà fatto del proprio sangue in qualsiasi procedura medica o chirurgica. Questo include anche la possibilità di prelevare il proprio sangue, conservarlo e reinfonderlo. Che cosa significa? Alcuni cristiani potrebbero decidere di permettere che il proprio sangue venga conservato e che successivamente venga loro reinfuso. Altri potrebbero non essere d’accordo. Tutti i cristiani hanno la responsabilità di prendere la loro decisione in ogni questione riguardante l’uso del proprio sangue in ambito chirurgico e in relazione alle cure mediche… Questo chiarimento basato sulle Scritture permette a ogni cristiano di fare quello che è riportato in Galati 6:5 (Ciascuno porterà il proprio carico)».

I quattro componenti primari (Aggiornamento n. 6 del 18 settembre 2026): L'aggiornamento ribadisce il divieto religioso per il sangue intero, rimettendo alla coscienza e alla responsabilità individuale l'accettazione o il rifiuto dei quattro componenti primari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine) quando provenienti da altri donatori, affermando che:«… ogni cristiano deve prendere la propria decisione riguardo all'utilizzo di questi quattro componenti principali in ambito chirurgico e in relazione alle cure mediche. In modo simile, ogni cristiano deve decidirse se donare o meno componenti o frazioni del proprio sangue… Comunque, visto che la Bibbia non parla di tutti quelli che potrebbero essere i prodotti ricavati dal sangue, riconosciamo che, in armonia con 1 Corinti 4:6, non siamo autorizzati ad andare oltre ciò che è scritto. Riconosciamo anche l'importanza di quello che viene detto in 2 Corinti 1:24: non siamo i padroni della vostra fede. Siamo invece compagni d'opera per la vostra gioia, perché è grazie alla vostra fede che state in piedi. È probabile che ognuno di noi ragioni in modo diverso. Alcuni potrebbero rifiutare tutti questi prodotti perché credono che accettare qualsiasi parte del sangue sia sbagliato. Altri invece potrebbero accettarne alcuni perché questi rappresentano solo una percentuale minima del sangue intero. Per fare un esempio, alcuni componenti principali costituiscono una percentuale del sangue intero più piccola di certe frazioni che magari alcuni di noi potrebbero già essere disposti ad accettare. Qualunque sia il caso, Romani 14:12 dice che ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio e infine che la congregazione non esercita alcun controllo né giudizio su tali decisioni personali…».

Resta valido il divieto assoluto di trasfusione del sangue intero in base ad Atti 15:28-29.

Il contesto storico e la sicurezza trasfusionale

Per comprendere la portata storica della dottrina del 1945, occorre rammentare il contesto di scarsa sicurezza trasfusionale del Novecento. I test per l'epatite B furono introdotti negli anni settanta, quelli per l'HIV nel 1985 e per l'epatite C nel 1990. Fino a tali date, la ricezione di sangue esponeva i pazienti a gravi rischi infettivi.

Ciò trova drammatica conferma nei cosiddetti "scandali del sangue infetto" che tra gli anni settanta e novanta investirono il mondo occidentale:

Nel Regno Unito, l'inchiesta pubblica Infected Blood Inquiry (conclusa nel maggio 2024) ha accertato circa 30.000 contagi da HIV ed epatite C tra il 1970 e il 1991 (con circa 3.000 decessi), evidenziando omissioni e insabbiamenti istituzionali.

In Italia, migliaia di emofiliaci e pazienti trasfusi contrassero infezioni letali (stimando circa 2.600 decessi), dando origine a imponenti contenziosi giudiziari (Roma, Napoli, Trento) e a risarcimenti statali.

In Francia, il celebre affaire du sang contaminé generò contenziosi persino in relazione a pazienti Testimoni di Geova trasfusi contro la propria volontà.

Sebbene la motivazione originaria del 1945 fosse strettamente scritturale e non epidemiologica, sul piano fattuale il Corpo Direttivo afferma che «questa presa di posizione ha protetto i servitori di Geova spiritualmente e fisicamente», sottraendoli a veicoli d'infezione rivelatisi letali per decine di migliaia di persone, e creando così una convergenza storica tra precetto religioso ed esito protettivo.

Dall'evoluzione clinica al Patient Blood Management (PBM)

Il rifiuto delle emotrasfusioni ha stimolato lo sviluppo della medicina e della chirurgia senza sangue (bloodless medicine and surgery). Tuttavia, tali tecniche non derivano esclusivamente da tale contesto, essendosi evolute grazie al contributo della ricerca scientifica generale.

Parallelamente, la medicina basata sulle evidenze ha ridimensionato le strategie trasfusionali liberali in favore di quelle restrittive (es. soglie di emoglobina inferiori a 7 g/dL per la maggior parte dei pazienti stabili, secondo le linee guida AABB del 2023), riducendo l'esposizione a trasfusioni non necessarie.

Da questo percorso culturale è nato il Patient Blood Management (PBM), un approccio multidisciplinare raccomandato dall'OMS e recepito in Italia dal Ministero della Salute (Decreto 2 novembre 2015) e dal Centro Nazionale Sangue (CNS). Il PBM si articola fondamentalmente su tre pilastri:

Diagnosi e trattamento precoce dell'anemia (specie preoperatoria).

Riduzione delle perdite ematiche e ottimizzazione dell'emostasi (tecniche chirurgiche, farmaci antifibrinolitici come l'acido tranexamico, cell salvage, ecc.).

Ottimizzazione della tolleranza fisiologica all'anemia e uso restrittivo e mirato degli emocomponenti.

Il PBM non mira all'eliminazione totale della trasfusione, bensì alla sua appropriatezza, configurandosi oggi come uno standard e un modello clinico autonomo, applicabile a prescindere dal credo religioso del paziente.

Profili medico-legali e il superamento dell'automatismo

Il cambiamento introdotto nel 2026 produce conseguenze medico-legali di primaria importanza, la principale delle quali consiste nel superamento dell'automatismo: «Testimone di Geova = rifiuto totale del sangue».

L'impatto sul consenso informato e sulla legge n. 219/2017

Nel quadro normativo italiano, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 tutela l'autodeterminazione terapeutica, stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato senza il consenso libero e informato (art. 1, commi 1 e 5) e che il medico è tenuto a rispettare il rifiuto del paziente, risultando esente da responsabilità civile e penale nei limiti di legge (art. 1, comma 6).

Alla luce delle nuove disposizioni e degli aggiornamenti del 2026, la qualifica religiosa del paziente non è più predittiva della sua volontà. Un medico che negasse o somministrasse un emocomponente basandosi su un luogo comune o su una tessera associativa obsoleta incorrerebbe in gravi responsabilità in materia di consenso informato. La domanda clinica e giuridica non è più «Il paziente accetta o rifiuta il sangue?», bensì «Qual è la volontà attuale, libera, consapevole e specifica rispetto ad ogni singolo trattamento inerente al sangue?».

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e l'attualità del dissenso

La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. civ., sez. III, n. 29469/2020) ha riconosciuto il diritto del Testimone di Geova di rifiutare l'emotrasfusione persino in pericolo di vita, ponendo tuttavia l'accento sulla necessità che il dissenso sia specifico, inequivoco e attuale.

Dopo il 18 settembre 2026, una dichiarazione o tessera firmata in anni precedenti potrebbe non rispecchiare più la volontà attuale del fedele, il quale potrebbe aver optato per l'accettazione di alcuni componenti primari (es. globuli rossi o piastrine) o di tecniche autologhe. Si pone pertanto una complessa questione di accertamento dell'attualità del dissenso, da valutare esaminando la data dell'atto, il tenore letterale, la presenza di DAT, le manifestazioni verbali e il contesto clinico.

Rilevanza medico-legale dei singoli emocomponenti

La nuova disciplina impone di analizzare separatamente i trattamenti:

Globuli rossi: legati al trasporto di ossigeno e alla gestione delle anemie acute/emorragie.

Plasma: ricco di proteine e fattori della coagulazione, essenziale nei quadri di shock e coagulopatia.

Piastrine: fondamentali nell'emostasi primaria e nei contesti di trombocitopenia.

Globuli bianchi: con indicazioni trasfusionali altamente circoscritte.

La documentazione clinica dovrà dunque abbandonare le formule generiche per registrare analiticamente l'accettazione o il rifiuto di ciascun componente.

Aspetti operativi, gestione dell'emergenza e responsabilità professionale

La responsabilità professionale: Il parametro della diligenza impone di superare annotazioni sommarie in cartella clinica. Una documentazione prudente e difensiva dovrebbe specificare analiticamente lo status di ogni singolo emocomponente, l'uso di sangue autologo, le tecniche alternative, l'eventuale presenza di DAT e l'indicazione del fiduciario.

Il paziente incapace e l'emergenza: In situazioni di urgenza indifferibile (es. politrauma in stato di incoscienza), l'esistenza di DAT antecedenti ed eventualmente contrastanti impone la massima cautela. La ricostruzione della volontà richiederà l'attenta disamina di una DAT aggiornata e il coinvolgimento del fiduciario designato ai sensi della legge n. 219/2017.

La tutela dei minori: La riforma non incide sulla disciplina applicabile ai minori. Il principio di autodeterminazione non si estende al genitore che rifiuti un trattamento salvavita per il figlio; la giurisprudenza conferma costantemente la prevalenza dell'interesse del minore alla tutela della salute e della vita, valorizzando al contempo le sue capacità di comprensione e decisione in base all'età e al grado di maturità.

Organizzazione ospedaliera e "bonifica documentale": Le strutture sanitarie sono chiamate ad adeguare la modulistica di consenso e rifiuto, i protocolli d'emergenza e i sistemi informatici, avviando una verifica attiva della documentazione preesistente per prevenire contenziosi civili (derivanti da trasfusioni eseguite contro la volontà o, specularmente, omesse per errato affidamento sull'appartenenza religiosa) e penali.

Conclusioni

Gli aggiornamenti del 2026 segnano una discontinuità storica e medico-legale di rilievo. Affermare genericamente che i Testimoni di Geova «accettano le trasfusioni» risulta giuridicamente ed empiricamente inesatto.

La vera svolta risiede nella separazione tra appartenenza confessionale e scelta terapeutica individuale. Poiché l’organizzazione dei testimoni di Geova non impone più una linea uniforme sui quattro componenti primari del sangue, il medico è onerato di un rigoroso accertamento della volontà attuale e specifica del paziente. In questo scenario, la Legge n. 219/2017 fornisce gli strumenti ideali, incentrati sul dialogo, sul consenso informato dinamico, sul rispetto dell'autodeterminazione e sulle DAT, per coniugare l'autonomia della persona con la responsabilità professionale del sanitario.