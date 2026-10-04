Appello principale respinto: l’incidentale subordinato è assorbito

Se l’appello principale viene respinto, il giudice non può decidere nel merito un appello incidentale proposto esclusivamente in via subordinata al suo accoglimento. Il gravame incidentale deve essere dichiarato assorbito. In caso contrario, la decisione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’articolo 112 c.p.c.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26052/2026, intervenendo sulla controversia tra un risparmiatore e il suo istituto bancario.

La controversia sulle obbligazioni Parmalat

La vicenda trae origine dall’acquisto di obbligazioni Parmalat per un importo superiore a 70.000 euro. L’investitore aveva citato in giudizio la banca, contestando l’inadempimento degli obblighi informativi connessi all’operazione finanziaria.

Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. La banca aveva quindi impugnato la decisione, mentre il cliente aveva formulato un appello incidentale subordinato, chiedendo la nullità o l’annullamento del contratto nel caso in cui fosse stato accolto il gravame dell’istituto.

Dopo un precedente giudizio di cassazione e il successivo rinvio, la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione principale, ma si era pronunciata anche sull’appello incidentale del risparmiatore, rigettandolo. Tale decisione aveva inciso sulla distribuzione delle spese processuali.

Il principio stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che la domanda proposta in via subordinata deve essere esaminata soltanto quando si verifica la condizione dalla quale dipende la sua trattazione.

Nel caso esaminato, l’appello incidentale era stato formulato esclusivamente per l’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale della banca. Una volta respinta quest’ultima, veniva meno il presupposto necessario per esaminare la domanda subordinata.

La Cassazione ha quindi ribadito che il giudice deve rispettare l’ordine delle domande stabilito dalle parti, senza pronunciarsi su una richiesta che non è destinata a essere esaminata in assenza della condizione prevista.

La decisione di rigettare anche l’appello incidentale subordinato configura, pertanto, un vizio di ultrapetizione, in contrasto con l’articolo 112 del codice di procedura civile.

Le conseguenze sulla liquidazione delle spese

L’errore rilevato dalla Corte ha avuto conseguenze anche sulla regolazione delle spese processuali.

La precedente decisione aveva fondato la ripartizione delle spese sulla reciproca soccombenza delle parti, considerando anche il rigetto dell’appello incidentale. Tuttavia, poiché quest’ultimo avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito, tale presupposto non poteva essere mantenuto.

La Cassazione ha quindi modificato la statuizione sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, ponendole a carico della banca secondo le liquidazioni indicate nell’ordinanza.

L’istituto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Il principio da ricordare

L’ordinanza n. 26052/2026 conferma che l’appello incidentale subordinato non può essere deciso quando la condizione prevista dalla parte non si verifica.

Se l’appello principale viene respinto, il giudice deve dichiarare assorbito il gravame incidentale subordinato, senza rigettarlo nel merito. La distinzione rileva anche ai fini della regolazione delle spese, che deve essere effettuata considerando l’effettivo esito della controversia e non una soccombenza derivante da una pronuncia processualmente non consentita.