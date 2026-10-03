Monopattini elettrici: regole, responsabilità e assicurazione

La disciplina dei monopattini elettrici si inserisce a pieno titolo nel quadro delle norme sulla circolazione stradale. Con la sentenza n. 937 del 24 agosto 2026, il Giudice di pace di Rimini ha richiamato le regole applicabili ai sinistri che coinvolgono questi mezzi, soffermandosi anche sulla responsabilità dei proprietari e sulle condizioni per il loro noleggio.

Monopattini equiparati agli altri veicoli

La decisione ricostruisce l’evoluzione normativa che ha inserito i monopattini elettrici tra i veicoli disciplinati dal Codice della strada. Chi li conduce deve quindi rispettare le relative disposizioni e, in caso di incidente, trovano applicazione anche i principi sulla responsabilità previsti dall’articolo 2054 del Codice civile.

Ne consegue che, quando il monopattino è dato a noleggio, anche il proprietario può essere chiamato a rispondere dei danni provocati a terzi, in concorso con il conducente. La sentenza richiama inoltre la necessità di un titolo autorizzativo per l’attività di sharing. Se le autorizzazioni disponibili sono limitate e occorre una selezione tra gli operatori, la procedura deve rispettare criteri di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

Requisiti tecnici e obbligo di assicurazione

La normativa ha inoltre stabilito specifici requisiti per i monopattini destinati alla circolazione, tra cui limiti alla potenza del motore, dispositivi di segnalazione e frenata, regolatore di velocità e marcatura CE.

Un ulteriore passaggio riguarda la copertura assicurativa. In base alle disposizioni richiamate nella decisione e alla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2026, dal 16 luglio 2026 i monopattini elettrici devono circolare con una polizza di responsabilità civile obbligatoria. La disciplina coinvolge quindi sia gli utilizzatori sia le società che mettono questi mezzi a disposizione attraverso servizi di noleggio.