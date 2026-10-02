Testamento, la demenza successiva può provare l’incapacità

Una diagnosi di demenza effettuata pochi giorni dopo la redazione di un testamento può assumere rilievo anche per valutare la capacità del testatore al momento dell’atto.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione, ordinanza n. 25855/2026, secondo cui l’accertamento di un decadimento cognitivo stabile e prossimo alla data del testamento può consentire al giudice di presumere che l’incapacità naturale fosse già presente quando l’atto è stato redatto.

Il caso

La controversia riguardava un testamento olografo con il quale una donna aveva designato una beneficiaria diversa da quella indicata in una precedente scheda testamentaria.

Il familiare che aveva contestato il secondo testamento aveva prodotto una certificazione specialistica dalla quale emergeva un significativo decadimento cognitivo riscontrato appena alcuni giorni dopo la redazione dell’atto.

I giudici di merito avevano quindi ritenuto provata l’incapacità naturale della testatrice, senza attribuire valore decisivo ad alcuni atti compiuti dalla donna in precedenza.

La diagnosi successiva può avere valore probatorio

La Cassazione ha confermato questa impostazione.

Il punto non è stabilire se una diagnosi successiva renda automaticamente invalido il testamento. Occorre invece verificare la natura e la stabilità della condizione cognitiva accertata e la distanza temporale dall’atto.

Quando viene dimostrato uno stato di incapacità naturale permanente in un periodo immediatamente successivo al testamento, tale circostanza può essere utilizzata dal giudice come elemento presuntivo per ricostruire la condizione esistente al momento della redazione.

La valutazione, quindi, riguarda non soltanto la data della diagnosi, ma il quadro complessivo risultante dagli elementi acquisiti nel processo.

Chi deve provare il lucido intervallo

La pronuncia assume particolare rilievo sul piano dell'onere della prova.

Una volta dimostrata una condizione di incapacità naturale permanente anteriore o immediatamente successiva al testamento, non è necessariamente richiesto a chi impugna l'atto di fornire un'ulteriore prova diretta dello stato mentale del testatore nell'esatto momento della sottoscrizione.

In questa situazione, spetta a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che l'atto sia stato compiuto durante un lucido intervallo.

Il principio era già stato affermato dalla Cassazione, tra l'altro, con la pronuncia n. 26873/2019, richiamata nell'ordinanza del 2026.

Non basta la sola etichetta diagnostica

La decisione non stabilisce che qualsiasi diagnosi effettuata dopo un testamento sia sufficiente a dimostrare l'incapacità.

Nel caso esaminato, assumevano rilievo gli elementi clinici relativi al decadimento cognitivo, tra cui disorientamento, alterazioni della memoria e altri disturbi riscontrati dallo specialista, oltre alla particolare vicinanza temporale tra l'accertamento medico e la redazione del testamento.

La valutazione deve quindi essere concreta e riferita alle condizioni della persona, evitando di far discendere l'incapacità dalla sola denominazione della patologia.

Il principio della Cassazione

L'ordinanza n. 25855/2026 ribadisce che, nelle controversie sulla capacità di testare, le condizioni mentali anteriori o successive all'atto possono essere utilizzate per ricostruire, attraverso presunzioni, lo stato del testatore al momento della redazione.

Quando gli elementi dimostrano una condizione di incapacità stabile e temporalmente vicina al testamento, diventa quindi centrale la prova dell'eventuale lucido intervallo, ossia di una fase nella quale il testatore, nonostante la propria infermità, conservava la capacità necessaria per comprendere e determinare le proprie disposizioni testamentarie.

La pronuncia conferma così l'importanza della ricostruzione cronologica delle condizioni cognitive del testatore: la data dell'accertamento medico è soltanto uno degli elementi da considerare, insieme alla natura del decadimento e agli altri dati disponibili nel caso concreto.