I dpcm rendono ufficiali le indicazioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre

Green pass, linee guida P.A.: chi è soggetto all'obbligo

C'è l'ufficialità sui dpcm per il green pass appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 14 ottobre 2021. In primis le linee guida riguardano il personale della PA, e sono relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. L'altro dpcm riguarda le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il provvedimento ha la firma del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all'obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all'interno degli uffici posta d'ufficio o privata. Restano esclusi gli utenti. I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Green pass, linee guida P.A.: assenza ingiustificata

Il decreto chiarisce poi che i soggetti non muniti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Green pass, linee guida P.A.: i controlli

Sarà il datore di lavoro a dover controllare sul possesso del green pass. Potrà comunque delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Lo stesso datore di lavoro ha facoltà di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Per le verifiche, sarà possibile usare l'applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.

Le pubbliche amministrazione, per non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovranno provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un più ampio arco temporale.

Green pass, verifica del possesso in ambito lavorativo

Un altro dpcm riguarda le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. La firma del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivata su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao. Il provvedimento servirà a fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Il dpcm chiarisce i modi in cui le verifiche potranno avvenire, in sintesi:

- integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Questi ed altri chiarimenti su situazioni particolari sono forniti dal Governo nelle nuove faq.