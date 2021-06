Appuntamento l'1 luglio con il nuovo webinar gratuito "Diritto e processo tributario: attualità, evoluzione, etica" organizzato da Studio Cataldi formazione

Si terrà il 1° luglio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 su piattaforma Zoom il nuovo webinar gratuito organizzato da Studio Cataldi formazione su "Diritto e processo tributario: attualità, evoluzione, etica".

Iscriviti adesso



Programma

In apertura i saluti dell'Avv. Roberto Cataldi, Direttore dello Studio Cataldi, del vicedirettore di Studio Cataldi, Avv. Paolo Maria Storani, del Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso e Presidente del Tribunale di Isernia, Dott. Vincenzo Di Giacomo, e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino, Avv. Oreste Campopiano.



Interverranno:

- Dott. Lucio Luciotti, Consigliere della Corte di Cassazione

"L'etica del tributo tra dovere del contribuente e funzione fiscale"

- Prof. Concetta Ricci, Associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi del Molise

"L'efficacia espansiva del giudicato nel processo tributario"

- Avv. Giuseppe Biscardi, Docente presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

"Processo penale tributario e bis in idem"

- Avv. Ilaria Corridoni, Avvocato tributarista del Foro di Macerata

"L'abuso del diritto nel sistema tributario"

- Avv. Michele Ventresca, Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino

"Le spese legali nella mediazione tributaria"





Moderano ed introducono:

- Michele Urbano, Segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino

- Micaela Bruno, Consigliera delegata alla formazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino

Come iscriversi

Il corso di formazione è GRATUITO e riservato a chi è registrato alla NEWSLETTER giuridica gratuita di StudioCataldi.it (per i non iscritti, la registrazione al corso comporta anche la registrazione alla newsletter da cui è però possibile cancellarsi in qualsiasi momento).

Sarà chiesto accreditamento per crediti formativi per avvocati.

Per info e assistenza: formazione.studiocataldi@gmail.com

Iscriviti adesso