Firmato il decreto dal ministro dell'Università e della ricerca Manfredi. Ecco requisiti, date e prove per Tfa sostegno 2020 in attesa dei bandi delle Università

di Gabriella Lax - Tfa sostegno: 20mila posti disponibili, grazie alla firma del decreto (sotto allegato) del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi (d'intesa col ministro all'Istruzione, Lucia Azzolina) che autorizza l'avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Tfa sostegno 2020, i posti disponibili

Tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado saranno 19.585 i posti disponibili. Le prove di accesso si terranno nei giorni 2 e 3 di aprile. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021. Potranno accedere e frequentare i corsi anche tutti gli idonei, i vincitori di più procedure e chi ha sospeso la frequenza di precedenti percorsi.

Tfa sostegno 2020, requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso occorrono una serie di requisiti per i quali il decreto appena firmato rimanda al n.92/2019 pubblicato l'8 febbraio dello scorso anno che dava avvio al IV ciclo.

Vediamoli di seguito:

- per la scuola d'infanzia e primaria il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

- per la scuola secondaria di I e II grado l'abilitazione per la classe di concorso specifica;

- laurea magistrale o a ciclo unico, o anche diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o anche titolo equipollente per la determinata classe di concorso. È necessario anche possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

- per gli ITP serve il diploma senza i 24 cfu; secondo quanto riportato nel decreto non è più requisito di accesso la laurea con 3 anni di servizio.

Gli atenei

I posti messi a bando sono 19.585 e sono divisi per Atenei secondo la disponibilità degli stessi. È l'università degli studi di Messina quella con più posti, ben 2.000; a seguire la Suor Orsola Benincasa di Napoli con 1.000 posti; l'Università di Foggia con 800 posti l'Università di Cassino e del Lazio meridionale con 700 (il resto nell'allegato).

Tfa sostegno 2020: prove e date

Come lo scorso anno le prove preliminari per il TFA sostegno 2020 si terranno nel mese di aprile nelle date già stabilite dal decreto ministeriale di Manfredi con Azzolina. Le prove si terranno come abbiamo anticipato in due giorni e in quattro turni, così distribuiti (il luogo è ancora da stabilire):

- mattina del 2 aprile 2020 prove scuola dell'infanzia;

- pomeriggio del 2 aprile 2020 prove scuola primaria;

- mattina del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria I grado;

- pomeriggio del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria II grado.

Le prove saranno distinte in:

- prova preliminare 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni), fra le quali solo una è quella esatta e 20 dei quali sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Sempre nella prova preliminare possono essere presenti quesiti che rimandano alla pedagogia, psicologia e legislazione scolastica. Sone 2 le ore a disposizione

- prova scritta;

- prova orale.

Le prove vengono organizzate dagli Atenei che emanano i bandi specifici. Tutto si dovrà concludere entro il 21 maggio 2021.

Valutazione delle prove

La prova preliminare, come stabilito dal Decreto 92/2019, verrà così valutata:

- risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti;

- risposta non data vale 0 punti;

- risposta errata vale 0 punti.

Alla prova successiva viene ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Specifica il decreto «sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi».

La prova scritta e la prova orale si superano con la rispettiva votazione di 21/30. Per avere maggiori informazioni sul tfa sostegno 2020 bisognerà attendere i bandi delle singole università per accedere ai quali sarà possibile andare sulla specifica pagina web dell'ateneo alla voce "Formazione insegnanti".