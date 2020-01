Con 300 euro si possono comprare 25mila follower sui social

Il peso degli influencer

La medesima modalità infatti caratterizza il mercato dell'influencer marketing, ossia la pratica delle aziende di promuovere e vendere i propri prodotti attraverso gli influencer. "L'utilizzo di account o like/traffico falsi per gonfiare il successo delle campagne di social media marketing è una pratica purtroppo oramai significativamente diffusa che in termini economici, a livello globale, vale miliardi di euro" prosegue l'esperto. E soprattutto, "configura una pratica illegale le cui prime vittime sono ovviamente i consumatori, ma anche le imprese sia dal lato della propria reputazione, qualora emergesse agli occhi del pubblico una pratica simile, ma anche a livello di responsabilità civile laddove un giudice intravedesse una commistione tra influencer e impresa committente".

Il vuoto normativo

Ad oggi, c'è un vuoto normativo in materia in tutta Europa. Mentre negli Usa, la Federal Trade Commission ha recentemente condannato una società per tali pratiche illegali sanzionandola per 2,5 milioni di dollari.

"Da noi attualmente sono le imprese che cercano di tutelarsi presso gli influencer che utilizzano, manlevandosi dalla responsabilità di pratiche illegali, ma la verifica della correttezza non è semplice. In questo contesto - conclude quindi l'esperto di Rödl & Partner - manca una legislazione specifica o comunque delle linee guida regolamentatorie e relative sanzioni, anche solo da parte degli organi di autodisciplina del mercato, che delineino un codice di comportamento per gli operatori a tutela dei consumatori, aziende e mercato".