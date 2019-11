Violenza domestica: quale tutela per la vittima

Cos'è la violenza domestica

chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni […]".

In cosa consistono i maltrattamenti? Torna su]

Si noti bene: "Se la sofferenza si tramuta in una soggezione psicologica totale, potrebbero allora integrarsi gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia"

La violenza domestica, nei più recenti fatti di cronaca nera, spesso indossa la veste del reato di La violenza domestica si identifica con il reato di maltrattamenti in famiglia - ex art. 572 c.p. - che punisce "Nel concetto di maltrattamenti vi rientrano non solo i maltrattamenti fisici: percosse, lesioni, ma anche i maltrattamenti psicologici consistenti in atti di disprezzo e di offesa alla dignità, idonei a causare sofferenze morali.La violenza domestica, nei più recenti fatti di cronaca nera, spesso indossa la veste del reato di violenza sessuale o del reato di stalking

Gli strumenti di tutela Torna su] Di quali strumenti la vittima del reato di violenza domestica può usufruire per tutelarsi?



Denuncia/querela

La vittima di violenza domestica può sporgere denuncia/querela recandosi presso il Comando dei Carabinieri o il Comando di Polizia più vicini. Per sporgere denuncia/

La denuncia/querela sporta viene, poi, inoltrata alla Procura della Repubblica. A questo punto il Pubblico Ministero (Pm) che la prenderà in carico deciderà se avviare o meno la fase delle indagini.

Una volta sporta denuncia, spesso la vittima ha paura di rientrare a casa, cosa fare? La vittima di violenza domestica può sporgere denuncia/querela recandosi presso il Comando dei Carabinieri o il Comando di Polizia più vicini. Per sporgere denuncia/ querela non è necessaria l'assistenza di un avvocato.La denuncia/querela sporta viene, poi, inoltrata alla Procura della Repubblica. A questo punto il Pubblico Ministero (Pm) che la prenderà in carico deciderà se avviare o meno la fase delle indagini.Una volta sporta denuncia, spesso la vittima ha paura di rientrare a casa, cosa fare?