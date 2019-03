Fisco, un italiano su 4 non paga le tasse

Dai i dati del Mef più di 10,5 milioni di contribuenti, secondo le dichiarazioni Irpef 2018, hanno un'imposta netta pari a zero

di Gabriella Lax - Più di 10,5 milioni di contribuenti, secondo le dichiarazioni Irpef 2018, hanno un'imposta netta pari a zero. Questi i dati del ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno di imposta 2017. In pratica un italiano su quattro non paga le tasse, col disastro in termini economici che ne consegue.

Oltre 10milioni di italiani non pagano Irpef

Quindi, in base al totale delle dichiarazioni presentate, ossia 41,2 milioni, emerge che uno su 4 non ha pagato le tasse. Così il Mef comunica anche che il 45% dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Irpef nel 2018 si colloca nella fascia di reddito fino a 15.000 euro e dichiara solo il 4% dell'Imposta sulle persone fisiche. Nel 2018 circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l'obbligo dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi Irpef relativi al 2017. Ancora, spiega il Mef, il dato totale dei contribuenti è aumentato di circa 340.000 soggetti (+0,83%) rispetto all'anno precedente. Secondo le dichiarazioni Irpef 2018, per i redditi 2017, il reddito medio ammonta a 20.670 euro, in calo dell'1,3% rispetto al reddito medio dichiarato l'anno precedente. In totale sono stati dichiarati 838 miliardi di euro (-5 mld rispetto all'anno precedente, -0,6%). Guardando alla situazione del Paese: prima la Lombardia dove la media dei redditi Irpef è di 24.720 euro, seguita da Bolzano (23.850 euro). Mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.120 euro), secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero.