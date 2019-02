Inps, in funzione l'app per gli appuntamenti

È attiva dal 4 febbraio, a partire dalla Puglia, l'applicazione "Inps mobile" che consente di prenotare l'accesso agli sportelli, non solo per la giornata in corso ma anche per quelle successive

di Gabriella Lax - È attiva dal 4 febbraio l'applicazione "Inps mobile" che consente di prenotare l'accesso agli sportelli, non solo per la giornata in corso ma anche per quelle successive, scegliendo persino l'orario.

Al via Inps mobile per prenotare appuntamenti

Niente più code grazie alla nuova modalità di prenotazione, sperimentata negli uffici della Puglia, che amplia il servizio "Sportelli di sede", adottato da alcune strutture territoriali per agevolare gli utenti. Grazie a questo servizio si potranno effettuare prenotazioni da smartphone, tablet o pc, ed evitare le file.

Inps, come prenotarsi grazie al servizio "sportelli di sede"

Per prenotarsi grazie al nuovo servizio basta accedere a"Sportelli di sede", la funzionalità che fornisce le informazioni sugli sportelli aperti al pubblico (sono indicati orari, tempi medi di servizio, numero di persone in coda e stato di avanzamento della coda). individuata la sede di interesse (una volta verificato se c'è il servizio "elimina code") bisogna cliccare su "Prenota ticket" e scegliere lo sportello. Per le sedi sperimentali della Puglia si potrà scegliere il giorno di accesso desiderato (compresa la giornata corrente) e l'orario fra quelli disponibili per la prenotazione, mentre per tutte le altre sedi sarà possibile prenotarsi solo in coda per la giornata corrente, in orario di apertura degli sportelli, secondo le modalità già attivate. Potrà essere effettuata una sola prenotazione per ogni tipologia di sportello e fino a un massimo di tre prenotazioni. Prenotato il posto basterà recarsi allo sportello mostrando all'operatore il ticket digitale generato dalla applicazione. La nuova modalità di prenotazione con scelta di giorno e orario è inizialmente disponibile soltanto per le seguenti sedi della Puglia: Bari, Andria, Barletta, Brindisi, Ostuni, Foggia, San Severo, Lecce, Nardò, Maglie e Taranto.

Il servizio sarà gradualmente esteso a tutta Italia. In ogni caso, si può prenotare l'accesso agli sportelli, con procedimento analogo a quello dell'app Inps mobile, anche grazie al portale.