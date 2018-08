Servizio civile: al via il bando per 53mila volontari

Pubblicato il bando per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare volontari del servizio civile. Oltre 53mila i posti disponibili

di Redazione - 53.363 posti disponibili per i giovani che desiderano diventare volontari del servizio civile. È quanto prevede il bando, pubblicato nei giorni scorsi, per il servizio civile nazionale.

Le domande potranno essere inviate entro il 28 settembre prossimo e i candidati (giovani tra i 18 e i 28 anni) potranno richiedere di partecipare ad uno degli oltre 5.400 progetti che saranno realizzati tra il 2018 e il 2019. Nel bando sono previsti anche un centinaio di progetti all'estero destinati a circa 800 volontari e 151 progetti "sperimentali" per oltre 1.200 giovani. I partecipanti a tali ultimi progetti "collauderanno" le novità varate dalla recente riforma del servizio civile universale, tra cui, si ricorda: progetti e orari di servizio a durata flessibile, tutoraggio, periodo di servizio presso paesi Ue, ecc.

"Il servizio civile rappresenta un momento unico per la crescita dei nostri giovani, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale – ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega a pari opportunità, giovani e servizio civile universale Vincenzo Spadafora. "Siamo molto felici di poter annunciare questo bando a seguito di una prima fase di consultazione con le principali organizzazioni e con la rappresentanza di volontari che svolgono attualmente progetti. Fin da subito, a cominciare proprio da questo primo bando – ha ricordato Spadafora - abbiamo accolto alcune istanze dei ragazzi. Tra queste, vi è l'esigenza di avere maggiore certezza nell'avvio dei progetti in modo da programmare la propria vita'. L'impegno dei prossimi mesi, ha concluso il sottosegretario, "sarà volto proprio ad aumentare le occasioni di incontro e confronto con i 53.363 volontari in servizio, attivando strumenti di valutazione diretta e anonima da parte dei partecipanti, sviluppando strumenti digitali e non ma, soprattutto, immaginando occasioni di incontro tra i volontari che hanno concluso il servizio civile e i nuovi che partiranno".

Per rendere più facile la partecipazione dei volontari al bando e avvicinarli al mondo del servizio civile è stato realizzato anche il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie ad un linguaggio semplice "diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore".