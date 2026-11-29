Lo tieni in tasca, lo guardi decine di volte al giorno, ci leggi le notizie e ti fai un'idea del mondo. È lì che oggi si combatte. Lo ha detto a ottobre, in un'intervista al Corriere della Sera, il generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell'Esercito: siamo in guerra, ibrida, ma pur sempre guerra. E il bersaglio più esposto è il singolo cittadino, colpito attraverso lo smartphone con cui si informa e si forma le proprie opinioni.

Nelle ultime settimane l'Italia ne ha avuto più di un assaggio: falsi allarmi bomba nelle scuole e sui voli, attacchi informatici ai supermercati, dove in una notte di novembre qualcuno, da remoto, ha manomesso gli impianti del freddo e fatto salire la temperatura dei banchi dei surgelati. Episodi diversi, e nessuno ha accertato una regia comune. Ma il copione è lo stesso. Nessuno ha sparato. Nessuno ha varcato un confine. Eppure qualcuno è riuscito a entrare nelle nostre giornate e, soprattutto, nelle nostre teste.

Oggi è un falso allarme, ieri era un congelatore manomesso. Domani può essere l'impianto che porta l'acqua a un ospedale, o una notizia falsa che corre di telefono in telefono alla vigilia di un voto. La prima linea, ormai, passa dal telefono che hai in mano.

Una guerra senza bandiera

Si chiama guerra ibrida perché mescola armi che non sembrano armi. Non viene dichiarata, non ha divise, non ha un fronte. Usa sabotaggi, attacchi informatici, falsi allarmi e campagne di disinformazione, e ha un obiettivo preciso: logorare un Paese senza dargli un pretesto per reagire. Non serve conquistare un territorio: basta seminare paura e sfiducia, e lasciare che il resto lo faccia la nostra rabbia.

Non è un'ipotesi da convegno. Un anno fa il ministro della Difesa, in un documento presentato al Consiglio supremo di difesa, ha descritto una minaccia già in corso. Se a dirlo è chi guida la Difesa, non lo si può liquidare come allarmismo. Il nemico non bussa. È già in casa.

Un carro armato non difende un congelatore

Davanti a questa minaccia, la risposta più visibile è stata l'impegno ad aumentare la spesa per la difesa, fino al 5% del Pil entro il 2035. Difendersi è un dovere, e la sicurezza non è una parola di destra o di sinistra. Ma ogni euro in più per le armi è un euro in meno per la sanità, la scuola, le famiglie. Per questo bisogna chiedersi quanto spendere, e anche da che cosa dobbiamo davvero difenderci.

Del resto, gli stessi impegni presi con la NATO non parlano solo di armi. Al vertice dell'Aia, nel giugno 2025, si è deciso che una parte di quella spesa possa riguardare anche la protezione delle infrastrutture critiche e delle reti informatiche. Il punto, allora, non è solo quanto si spende, ma anche dove. Quanta di quella quota servirà davvero a difendere un ospedale o un acquedotto, e quanta a dare un nome nuovo a spese che esistevano già?

Perché c'è una sproporzione che salta agli occhi. Un attacco come quello ai supermercati costa poco a chi lo lancia e molto a chi lo subisce. Si combatte con una tastiera, non con un missile. E i bersagli non sono caserme: sono impianti di refrigerazione, reti informatiche dei comuni, ospedali, telefoni. Sono, soprattutto, le nostre teste. Un carro armato non difende un congelatore. E nessun cannone ferma una bugia che corre da un telefono all'altro.

Lo scudo e la libertà di parola

Contro la disinformazione che arriva dall'estero, la commissione Affari costituzionali del Senato, di cui faccio parte, sta esaminando una proposta di "scudo democratico". L'intento è giusto: proteggere il voto dalle ingerenze straniere. La Costituzione vuole un voto "personale ed eguale, libero e segreto", e libero vuol dire anche non manipolato.

Il nodo, emerso con chiarezza nelle audizioni e riconosciuto anche dai proponenti, è un altro: come si tiene insieme la sicurezza con la libertà di parola. Il testo prevede organismi chiamati a valutare i contenuti politici più diffusi in rete, a etichettarli e, se li ritengono disinformazione, a rimuoverli. Per chi ha già subito quattro rimozioni, prevede anche di verificarne tutti i nuovi contenuti prima che escano. Ma chi decide che cosa è disinformazione, e a chi risponde di quella decisione? L'Ordine dei giornalisti, ascoltato in commissione, ha chiesto proprio questo: non scambiare per disinformazione il libero pensiero o i fatti sgraditi. L'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo e vieta, per la stampa, autorizzazioni e censure: un argine al controllo preventivo che deve orientare anche le regole della rete. Uno strumento di tutela non deve mai diventare uno strumento di censura.

C'è poi un paradosso. Lo scudo nasce per fermare le ingerenze di altri Stati. Ma chi le organizza di solito nasconde nome e volto, e spesso agisce dall'estero. La verifica dei contenuti, invece, per come è scritta oggi, non distingue in base a chi pubblica: riguarda i contenuti politici più diffusi, anche quelli di un cittadino qualunque. E una piattaforma che teme sanzioni, davanti al dubbio, rischia di fare la cosa più semplice: cancellare. Il rischio è zittire chi è facile da trovare, non chi è difficile da fermare.

Difendersi da democrazia adulta

Esiste un'altra strada, e non è più debole. Passa dalla sicurezza degli impianti che tengono in piedi la vita di tutti i giorni, dove la prima difesa è una rete protetta e una persona che sa riconoscere un'intrusione. Passa da regole che colpiscono condotte oggettive, non opinioni: i finanziamenti occulti, gli account falsi coordinati, i programmi spia, chiunque sia il Paese da cui arrivano. E passa da un'educazione digitale che renda i cittadini meno facili da ingannare, perché una bugia riconosciuta ha già perso metà della sua forza. Nella stessa intervista, Masiello ha parlato di un manuale di autodifesa cognitiva che l'Esercito distribuirà a tutto il suo personale, con quattro regole: fermarsi, controllare, confrontare e solo alla fine condividere. Vale per tutti noi, ogni volta che una notizia ci fa arrabbiare prima ancora di averla capita.

Molti strumenti, del resto, esistono già: le regole europee obbligano le piattaforme più grandi a valutare e ridurre i rischi per le elezioni. Prima di aggiungere nuovi controlli, conviene chiedersi che cosa manca davvero. E scrivere regole chiare, che lascino l'ultima parola, sempre, a un giudice.

Una democrazia non si difende somigliando a chi la attacca. Si difende con più libertà, non con meno.

Il telefono e la parola

Torniamo a quel telefono che tieni in tasca. Quando arriva un falso allarme, o quando un congelatore viene manomesso a distanza, nessuno si chiede chi abbia scritto un post. Ci si chiede, semmai, chi doveva proteggerci, e perché le difese non hanno funzionato. Ed è una domanda che vale per tutto il resto: per le scuole, per gli ospedali, per i comuni, per le reti da cui passa la nostra vita di ogni giorno.

Spendiamo per i cannoni e discutiamo di come filtrare quello che si scrive in rete, mentre la guerra continua a entrare dalla porta di servizio. Non aspettiamo che tocchi a un ospedale, a un acquedotto o a un'elezione per capirlo: la prima linea passa dalle nostre tasche. E lì la libertà non è il bersaglio da sorvegliare. È la difesa più forte che abbiamo.

Avv. Roberto Cataldi, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato