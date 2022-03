"Per non perdermi nel tragico flusso degli eventi, mi sono appuntato alcune mie personali chiavi di interpretazione di quello che accade e di indicazioni su ciò che si potrebbe fare:

1. È una guerra di aggressione, con un responsabile: l'aggressore, cioè Putin e il suo Governo; la guerra di aggressione è illegale, cioè contraria al diritto internazionale; l'aggressore è anche un criminale di guerra che fa massacrare i civili; in una guerra, crimini e disinformazione coinvolgono tutte le parti in conflitto, ma ciò non cancella le responsabilità prime e ultime, che mi auguro la Corte penale internazionale possa accertare.

2. Nell'immediato, la resistenza alla guerra di aggressione è innanzitutto militare; fornire armi alla resistenza è fondamentale per impedire che l'aggressore criminale conquisti l'Ucraina e per imporgli trattative di pace; non è vero che l'Ucraina non può vincere: è Putin che non può ottenere la sottomissione di un popolo se quel popolo non sarà abbandonato.

Governo ucraino non è esente da errori, violenze, crimini, corruzione, prima e durante la guerra: ma nulla di neanche lontanamente paragonabile a quello che sta facendo il 3. Il: ma nulla di neanche lontanamente paragonabile a quello che sta facendo il Governo russo in Ucraina, e nulla che lo possa giustificare.

4. "L'Occidente democratico" (UE, USA, Nato) non è esente da errori in Ucraina, né da violenze e crimini in giro per il mondo, ma nulla che possa giustificare le scelte del regime russo. "L'Occidente democratico" ha semmai - forse - ripreso coscienza di sé e di valori da tempo appannati e dimenticati.

5. I russi non sono Putin. La quasi totalità di loro è bombardata dalla disinformazione di regime; gli oppositori e i manifestanti russi contro la guerra sono quelli che più di tutti possono definirsi pacifisti e nonviolenti, vanno aiutati come possibile;

6. La pace nel lungo periodo si costruisce anche con strumenti non militari: federalismo (Ucraina nell'Unione europea), nonviolenza (riduzione delle spese militari, corpi di pace, informazione, tecniche di resistenza nonviolenta); la pace nel lungo periodo si inizia a costruire nell'immediato, ma non si possono pretendere effetti immediati;

7. L'Europa deve subito avviare la costruzione - attraverso un coinvolgimento dei cittadini europei nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa - di una politica estera e di difesa comune e di una politica energetica comune di uscita dalle fonti fossili e di approvvigionamento da Paesi dittatoriali, di una politica comunque dell'immigrazione e dei rifugiati;

Nessuna democrazia è immune dalle derive autoritarie o anche solo da un lento logoramento: la Polonia, oggi europeista "per l'accoglienza", nega la supremazia del diritto europeo; nelle carceri italiane fuorilegge, nei nostri talk-show di disinformazione/spettacolo, nei Critiche e commenti sono graditi". 8.o anche solo da un lento logoramento: la Polonia, oggi europeista "per l'accoglienza", nega la supremazia del diritto europeo; nelle carceri italiane fuorilegge, nei nostri talk-show di disinformazione/spettacolo, nei referendum cancellati dalla Corte costituzionale, nel Parlamento marginalizzato, ci sono i germi che possono distruggere la democrazia dall'interno, senza missili e senza clamore. Occhio.".

Autore Paolo Maria Storani