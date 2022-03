Quattro giornate per un minicorso su "Il nuovo diritto di famiglia come cambiano il processo ed il ruolo dell'avvocato"

Quattro giornate sul nuovo diritto di famiglia

Quattro giornate per un minicorso su "Il nuovo diritto di famiglia come cambiano il processo ed il ruolo dell'avvocato" a cura di Studio Cataldi Formazione in videoconferenza su Zoom nei giorni del 27 Aprile e del 3, 4 e 12 Maggio 2021, (ogni giornata dalle 17:00 alle 19:00) per un totale di 8 ore formative.

Il programma del corso

Per la prima giornata, il 27 aprile: dopo i saluti dell'Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale Avv. Roberto Cataldi, Direttore di StudioCataldi.it Avv. Massimo Miccichè, Segretario Nazionale AMI Dalle 17:00 - 19:00 Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI "Riforma Cartabia e Tribunale per le persone" Avv. Oreste Campopiano, Presidente Coa Larino "Il nuovo ruolo dell'avvocato alla luce della riforma: profili di deontologia" Dott.ssa Michela Tamagnone, Presidente Tribunale di Vercelli "La nuova udienza presidenziale" Prof. Arnaldo Morace Pinelli, Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi di Tor Vergata "Nuovi strumenti di conciliazione stragiudiziale delle controversie.

Per la seconda Giornata 3 Maggio 2022 h. h. 17:00 - 19:00 Prof. Lupano Matteo, Associato Procedura Civile Università degli Studi di Torino "La competenza ex art. 38 disp. Att. cc e 709 ter c.p.c." Avv. Romina Lanza, Area famiglia e minori - Fondazione T. Bucciarelli "La figura del curatore speciale nella riforma" Avv. Paolo Maria Storani, Vicedirettore StudioCataldi.it, Giudice disciplinare "Il procedimento disciplinare ed il nuovo ruolo dell'avvocato della famiglia"

Per la terza Giornata 4 Maggio 2022 h. 17:00 - 19:00 Avv. Gaetana Paesano, Avvocato, Docente a contratto presso Università Studi di Salerno "La mediazione familiare" Avv.Valentina De Giovanni, Presidente Sezione Distrettuale AMI Napoli "La riforma Cartabia ed il ruolo dell'avvocato specializzato" Avv. Michele Campolieti, Tesoriere COA Larino "L'avvocato della famiglia: profili di deontologia" Prof. Avv. Alberto Figone "Le nuove frontiere della negoziazione assistita nel quadro della riforma processuale"

Per la IV Giornata 12 Maggio 2022 h. 17:00 - 19:00 Avv. Ylli Pace, Partner Studio Legale Cataldi "Tutela dei minori " Dott.ssa Laura Volpini, Psicologa "Il ruolo dell'esperto nella riforma Cartabia: criticità e proposte per l'attuazione" Avv. Michele Urbano, Segretario COA Larino "Il ruolo dell'avvocato ed il Tribunale per le persone, deontologia" Moderano l'Evento Avv. Micaela Bruno, Presidente AMI Molise Avv. Edoardo Rossi, Presidente Ami Piemonte.

Come iscriversi al corso

È stata avanzata richiesta di accreditamento al CNF per il riconoscimento dei Crediti Formativi Avvocati (8 crediti formativi avvocati di cui 2 di deontologia COA LARINO).

Previsto il rilascio di attestato di partecipazione e frequenza al termine del corso.

Info su formazione.studiocataldi@gmail.com (in allegato la locandina)