La Consulta ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima necessaria della vita

Referendum eutanasia, parola alla Consulta

Dalla Corte costituzionale arriva il no a Consulta dice no al quesito referendario sull'eutanasia proposta dall'Associazione "Luca Coscioni". Per la Consulta «non sarebbe preservata la tutela minima necessaria della vita». In particolare, nella nota diffusa dall'organo di Stato «La Corte costituzionale - si legge in una nota - si è riunita oggi in Camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del referendum

denominato "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)". In attesa del deposito della sentenza , l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

Eutanasia, l'Associazione Coscioni: «Il nostro cammino non si ferma»

Nonostante la bocciatura del referendum, l'Associazione coscioni prosegue nel cammino per la legalizzare l'eutanasia. Un iter che con la cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale sarà «più lungo e tortuoso, e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza e violenza. Ma la strada è segnata».

L'Associazione Luca Coscioni precisa che «non lascerà nulla di intentato, dalle disobbedienze civili ai ricorsi giudiziari, "dal corpo delle persone al cuore della politica". Ci rivolgeremo anche alle forze politiche e parlamentari, in questi anni particolarmente assenti o impotenti, e prenderemo in considerazione la possibilità di candidarci direttamente a governare per realizzare le soluzioni che si affermano ormai in gran parte del mondo democratico».

Eutanasia, il prossimo step: il fronte europeo

Proseguirà il cammino dell'Associazione che sarà presente l'11 e 12 marzo a Varsavia, per il Congresso del Movimento paneuropeo Eumans convocato insieme «per aprire un fronte europeo di iniziative per la libertà di scelte di fine vita e per l'abrogazione delle norme proibizioniste a livello europeo».

In chiusura l'associazione Coscioni chiarisce «Siamo grati a chi ha dato forza finora alla campagna "Eutanasia legale", inclusi quel milione e 240.000 cittadini che hanno sottoscritto i referendum e i tanti che ci hanno sostenuto. A loro, e a tutti i cittadini diciamo che la lotta per essere "liberi fino alla fine", iniziata con Piergiorgio Welby 15 anni fa».

Consulta, ok ai referendum giustizia

Dichiarati ammissibili 4 referendum su 5 in materia di giustizia: incandidabilità, misure cautelari, separazioni funzioni di magistrati ed elezione togati CSM. Si voterà dunque su quasi tutti i quesiti, tranne quello sulla responsabilità civile dei magistrati e quello in materia di stupefacenti (vedi anche Riforma giustizia: cosa prevedono i referendum e Referendum, dall'eutanasia alla giustizia ecco le posizioni dei partiti).