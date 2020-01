Immobili: tre famiglie su 4 hanno la casa di proprietà

A rivelarlo è il report sul patrimonio immobiliare italiano dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei

di Gabriella Lax - In tema di immobili: tre famiglie su 4, in Italia, hanno la casa di proprietà. A svelare questo ed altri dati è la settima edizione di "Gli Immobili in Italia", un report biennale, sul patrimonio immobiliare italiano fatto dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei, su dati relativi al 2016 (Il report "Gli immobili in Italia" è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

Italiani, case e famiglie

I dati raccontano che il 75,2% delle famiglie, ossia tre su quattro, abita in una casa di proprietà. Nel 2016, al momento della rilevazione dei numeri, la superficie media di un'abitazione è pari a 117 mq e il suo valore medio è di circa 162 mila euro (1.385 euro/mq). Il valore complessivo, includendo anche le relative pertinenze, di 5.526 miliardi di euro, mentre il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6mila miliardi.

I proprietari

Sempre nel 2016 di 40,9 milioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, oltre 25,8 milioni (il 63,1% del totale dei contribuenti) sono risultati proprietari di immobili o di quote immobiliari. Aumentano i proprietari di abitazioni senza figli a carico che rappresentano il 76,6% del totale.

L'uso degli immobili

Sull'uso degli immobili: il 60% dei 57 milioni di abitazioni di proprietà di persone fisiche in Italia viene utilizzato come abitazione principale o pertinenza. Gli immobili dati in locazione sono circa 6 milioni (10%) mentre 6,2 milioni (11%) sono quelli lasciati a disposizione. Sono circa 1,2 milioni, poco più del 2% del totale, gli immobili concessi in uso gratuito a familiari o ad altri comproprietari.

Il valore dello stock immobiliare e degli immobili

Nel 2016 lo stock immobiliare in Italia, il valore del patrimonio abitativo era di 6 .004,4 miliardi, lieve calo rispetto al 2015 (6.096,9 miliardi). Il patrimonio immobiliare residenziale più alto è in Lombardia (1.006,2 miliardi) e Lazio (761,8 miliardi). Nel 2016, un'abitazione in Italia vale circa 162mila euro, con un valore unitario di 1.385 €/m2, i n diminuzione dell'1,8% rispetto al 2015. Eccetto Lombardia in cui il valore delle case è rimasto stabile, e il Trentino-Alto Adige, unica regione a segnare un aumento del valore medio, +0,8%.

Locazioni

Nel 2016 gli individui locatori di immobili sono 4,3 milioni in lieve diminuzione rispetto al 2014. Il canone annuo medio risulta di circa 10.300 euro (da circa 9,7 mila euro del 2014).

Tasse e sconti sulla casa

Un dato è che, proprio dal 2016, il prelievo di natura patrimoniale sugli immobili si è ridotto di oltre 4,5 miliardi di euro, dopo l'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e di altre misure di alleggerimento del prelievo sugli immobili. Secondo i dati pubblicati dal report, dal 2007 al 2016: sono stati fatti complessivamente 27,1 milioni di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, che hanno comportato una spesa totale pari a 115,9 miliardi di euro circa e una spesa media per intervento di 4,3 mila euro. Nello specifico, nell'anno di imposta 2016, gli immobili per i quali sono stati dichiarati lavori di ristrutturazione sono quasi 1,5 milioni con un beneficio medio annuo (per immobile) di 465 euro.