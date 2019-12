Decreto clima è legge

Previsto, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore dio di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti,, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Il contributo economico sarà pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino a esaurimento delle risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. A determinate condizioni i clienti potranno utilizzare contenitori propri.

Differito dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio il termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nonché per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

Viene, inoltre, posticipato di tre anni il termine per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per i rifiuti in Campania.