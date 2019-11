Resto al Sud per professionisti e under46 dall'8 dicembre

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è pronto a diventare operativo l'ampliamento della platea dei beneficiari di Resto al Sud anche ai professionisti e agli under 46

di Lucia Izzo - Ampliata la platea di beneficiari dell'incentivo noto come "Resto al Sud", agevolazione che mira a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: l'accesso alle agevolazioni sarà ora consentito anche ai soggetti che svolgono attività libero-professionale e fino a 45 anni di età.

È l'effetto del decreto n. 134 del 5 agosto 2019 (sotto allegato), pubblicato in in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2019 e in vigore dal prossimo 8 dicembre, che ha modificato il regolamento n. 174 del 9 novembre 2017, concernente la misura incentivante introdotta dal D.L. n. 91/2017.









Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi, anche gli under46 e i professionisti potranno presentare i progetti sulla piattaforma online di Invitalia.





Resto al Sud: i beneficiari

In un primo momento, l'agevolazione "Resto al Sud" era riservata all'avvio di attività d'impresa e fino a un limite massimo di età di 35 anni.





A seguito delle novità, invece, potranno presentare domanda di ammissione alle agevolazioni i soggetti di età compresa tra 18 e i 45 anni, purché siano costituiti, al momento della presentazione della domanda (o comunque successivamente al 21 giugno 2017), o si costituiscano in impresa individuale o società, anche cooperative, e le società tra professionisti.

Requisiti per accedere alle agevolazioni

residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oppure che scelgano di trasferirvi la propria residenza dopo aver presentato la domanda, entro massimo 60 giorni dall'eventuale esito positivo della valutazione (120 giorni se risiedi all'estero). Potranno chiedere di essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sianoin Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oppure che scelgano didopo aver presentato la domanda, entro massimo 60 giorni dall'eventuale esito positivo della valutazione (120 giorni se risiedi all'estero).





I beneficiari delle agevolazioni dovranno mantenere la residenza nelle suddette regioni, per tutta la durata del finanziamento.





I richiedenti, inoltre, non dovranno essere già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, né potranno essere stati beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

Liberi professionisti ammessi alle agevolazioni

liberi professionisti, ovvero gli iscritti in ordini o collegi professionali oppure esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, non dovranno essere titolari di Per quanto riguarda i, ovvero gli iscritti in ordini o collegi professionali oppure esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, non dovranno essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.





In particolare, non potranno presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata a un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.

Agevolazioni

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio, mentre invece con "Resto al Sud" è consentito avviare iniziative imprenditoriali per: - produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; - fornitura di servizi alle imprese e alle persone; - turismo.

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo e in un finanziamento bancario pari al 65% dell'investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.

Resto al Sud è un incentivo a sportello, pertanto le domande verranno esaminate senza graduatorie in base all'ordine cronologico di arrivo.