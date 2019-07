Avvocati: nel bando il Comune può richiedere l'iscrizione all'albo giurisdizioni superiori

di Lucia Izzo - La procedura del Comune volta all'affidamento dei servizi legali è illegittima se manca la pubblicazione del capitolato d'oneri della gara nel quale sono illustrate le modalità attraverso le quali il servizio avrebbe dovuto essere prestato.

Deve ritenersi, invece, corretto il bando comunale che richiede che il legale sia abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori che risponde "a una comprensibile necessità dell'Ente". Ai professionisti più giovani resta la possibilità di concorrere eventualmente in forma associata.

L'AIGA, associazione forense articolata su base territoriale in sezioni corrispondenti ai circondari di Tribunale, evidenzia di avere tra le sue finalità statutarie la tutela degli interessi della giovane avvocatura italiana, e di essere, dunque, pienamente legittimata a ricorrere contro gli atti lesivi degli interessi dei giovani professionisti.

Secondo l'associazione, il bando in questione, oltre che lesivo del decoro dei Professionisti con riferimento alla violazione delle norme in materia di equo compenso , nonché quanto alle modalità di svolgimento della prestazione professionale, non consentiva la formulazione di un'offerta stante lache avrebbe dovuto illustrare le modalità attraverso le quali il servizio avrebbe dovuto essere prestato.

Tale mancanza, secondo la ricorrente, avrebbe irrimediabilmente viziato tutti gli atti successivi e l'intera procedura, rendendo impossibile ai concorrenti che avessero avuto intenzione di partecipare di procurarsi gli elementi conoscitivi indispensabili sul servizio per formulare le loro offerte.

In effetti, conferma il T.A.R., tale allegato al bando, pur citato dal disciplinare, non risulta essere stato reso disponibile congiuntamente agli altri atti della lex specialis in tempo utile per la formulazione delle offerte da parte dei professionisti interessati a concorrere per l'affidamento del servizio e la suddetta mancanza, riguardando un atto essenziale della procedura, non può che minare alle fondamenta lo svolgimento dell'intera gara.