Online il portale per la scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare

Uno strumento indispensabile per fornire alle famiglie degli alunni ricoverati, in ospedale o a domicilio, tutte le informazioni sul servizio scolastico

di Gabriella Lax - È attivo il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare. A darne notizia, sul sito il ministro all'istruzione Marco Bussetti dopo la presentazione ufficiale presso la Sala Aldo Moro del MIUR.

Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: il nuovo portale

Il nuovo portale si configura come uno strumento indispensabile per fornire alle famiglie degli alunni ricoverati, in ospedale o a domicilio, tutte le informazioni sul servizio scolastico. Bussetti, nel corso delle presentazione, ha chiarito che: «La Scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare sono programmi fondamentali di supporto ai ragazzi e alle famiglie e consentono di contrastare abbandono e dispersione - dunque - Garantire il diritto allo studio e la continuità didattica per chi è impossibilitato a frequentare i normali percorsi d'istruzione è determinante». Il nuovo portale dunque darà la possibilità «di garantire un servizio sempre più vicino agli studenti e di sostenere l'impegno dei docenti con l'utilizzo delle tecnologie. Aumentiamo la qualità dell'offerta formativa consentendo alle scuole di realizzare le migliori strategie inclusive, anche attraverso un collegamento puntuale degli alunni con le classi di appartenenza e una didattica e una formazione costantemente aggiornate». I dati rilevati nel 2017/2018 della Scuola in ospedale testimoniano l'importanza dello strumento: ne hanno usufruito 68.900 studenti, prevalentemente della Scuola dell'infanzia e primaria (oltre il 70%) e quasi 6.000 della Scuola secondaria di II grado, con l'ausilio di 740 docenti. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale, le Regioni maggiormente coinvolte sono Campania, Lazio, Liguria e Sicilia. Per quanto riguarda il servizio di Istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Nel 2017/2018 hanno usufruito di questo servizio 1.306 alunni, per un totale di 64.715 ore di Istruzione domiciliare. Tra l'altro, il nuovo portale consentirà al ministero il monitoraggio dei dati e delle risorse; oltre ad essere un punto di riferimento costante per l'informazione di studenti, famiglie, scuole e ospedali e per l'aggiornamento dei docenti; costituirà, infine, un archivio di materiali, di documenti e delle esperienze più significative.