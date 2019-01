Etilometri e autovelox, sicurezza e tutela

Un incontro a Castelfranco Veneto con esperti del settore, per discutere sull'utilità e le novità sulle tematiche di autovelox ed etilometri, tanto importanti per i cittadini

di Gabriella Lax - Autovelox ed etilometri possono rivelarsi sistemi di rilevazione estremamente inefficaci ed inutili. Manipolati addirittura. Queste alcune delle conclusioni a cui è arrivato, attraverso anni di studi approfonditi, Giorgio Marcon, creatore ed inventore di sistemi di sicurezza in prevenzione su strada e sul lavoro, membro del "Coordinamento nazionale per la sicurezza", consulente tecnico dell'Unione Nazionale consumatori e di molti studi legali.

Etilometri e autovelox, il convegno

Marcon è conosciuto per le sue battaglie contro etilometri, autovelox, photored, telelaser, poiché è riuscito a scovare i limiti costruttivi di ogni apparecchiatura nascosti attraverso la manipolazione del software che li gestisce. E ci sarà anche Marcon, per discutere delle ultime novità della preziosa tematica per i cittadini, giovedì 24 gennaio, alle 19.45, al Centro Don Ernesto Bordignon, via Bassano, 16 di Castelfranco Veneto (Treviso) l'incontro dal titolo "Sicurezza e tutela. Etilometro e autovelox".

Tra i relatori all'evento: Fabio Capraro (avvocato), Michele Cotin (medico legale), Giorgio Marcon (consulente tecnico investigativo), Giorgio Vigni (vice presidente Life Treviso), Gino Zambianco (avvocato). Previsto l'intervento di magistrati.