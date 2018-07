In vacanza con l'auto: quanto costa

L'indagine di SoSTariffe riguarda il costo dei viaggi in auto che gli italiani potrebbero sostenere quest'estate per recarsi verso le mete turistiche più ambite

di Gabriella Lax – Da 100 a 500 euro per raggiungere mete da sogno. Sono questi i prezzi individuati dal report pubblicato dal portale SosTariffe.it. circa i costi dei viaggi in auto che gli italiani potrebbero sostenere quest'estate per recarsi verso le mete turistiche più ambite. Una ricerca che porta a pensare che, soprattutto per nuclei familiari di 4 persone, si tratterebbe di un buon investimento, indipendentemente dalla distanza da percorrere. I dati comprendono anche i prezzi medi delle polizze assicurative consigliate per proteggere l'auto durante le lunghe trasferte estive.

Il report è stato presentato grazie ad un analisi della comparazione delle migliori polizze auto, disponibile, insieme ad altri servizi, sul sito del portale di confronto tariffe.

Quanto costa viaggiare in auto nel nostro Paese?

La prima domanda da porsi è quanto costa viaggiare in auto in Italia? La riposta è variabile, e dipende dal veicolo usato, dal prezzo del carburante, dal pedaggio autostradale, e dal numero di passeggeri e coperture assicurative scelte: secondo SosTariffe, che prende in considerazione uno studio recentissimo del luglio 2018, si va da un minimo di 117 euro per un single che voglia spostarsi in Fiat Panda da Milano a Rimini, fino ai 487 necessari alla stessa persona per raggiungere con il medesimo mezzo di trasporto San Vito lo Capo, in Sicilia, sempre partendo dal capoluogo lombardo.

Viaggiare da single non sempre conviene

Cero è che viaggiare da single non conviene. Il caso preso in esame è quello di un single che parte in Fiat Panda a Milano, la destinazione più economica è Rimini: per raggiungerla spenderà 61,11 euro di carburante, a cui sommare 55,88 euro di pedaggio autostradale (simulato grazie al sito Autostrade.it) per un totale di 116,98 euro. Più costosa la vacanza all'isola d'Elba, per la quale serviranno 304,20 euro: 80,10 di carburante e 224,10 euro tra autostrada e altre spese, ma sempre molto di meno di quanto si spenderebbe viaggiando con altri passeggeri.

Parecchi chilometri più in là, ma solo 50 euro in più (cioè 354,62) per raggiungere le coste di Ugento: il viaggio verso il mare del Salento porterà via 197,48 euro di benzina e 157,13 di autostrada.

Infine, se la meta prescelta è la siciliana San Vito lo Capo andranno via 486, 89 euro, di cui 270,29 euro di pieno e 216 tra pedaggio autostradale e altre spese.

Viaggiare in due è meglio

Sempre per le località prese in esame: partire in due è più economico. In questo caso l'auto presa in considerazione è la due posti più venduta in Italia, la Smart ForTwo (1.0 benzina da 71 CV, con un consumo di 5 litri ogni 100 km). Da Milano si spende meno andando a Rimini: circa 112,46 euro (tra 56,58 di carburante e 55,88 di benzina). L'isola d'Elba conviene di più se ci si muove da soli anziché in coppia. Per due il costo sale a 325 euro (di cui 74,17 di benzina e 251,74 di pedaggio e traghetto). Lieve risparmio anche per il viaggio di coppia ad Ugento: 340 euro, sommando 182,86 di carburante e 157,14 di autostrada. E verso San Vito lo Capo: per andarci in coppia su quattro ruote servono 466,86 euro (tra 250,26 di benzina e 216,60 di pedaggio e traghetto). In questo caso per attivare la garanzia assicurativa accessoria del soccorso stradale serviranno 19 euro, mentre per la Kasko Collisioni 162 euro.

Viaggiare in famiglia è la scelta più economica

Viaggiare in famiglia, dal punto di vista economico, è l'ideale: 2 adulti e 2 bambini tutti insieme a bordo di una Renault Clio. Viaggiare in quattro permette di abbattere i costi di autostrada e carburante per tutte le mete (tranne la Toscana). Verso Rimini bastano solo 98,88 euro (43euro di carburante e 55,88 di autostrada), a Ugento più del doppio, cioè 296,11 (tra 138,97 euro di benzina e 157,14 di pedaggio). Per la Puglia, anche se più distante da Milano rispetto alla città romagnola, se si è in quattro conviene rispetto alla più vicina Toscana: per l'Isola d'Elba la stessa famiglia di quattro componenti dovrà sborsare 362,64 euro (56,37 di benzina e ben 306,27 tra autostrada e traghetto). La stessa famigliola spenderà invece 406,80 euro volendo andare a San Vito lo Capo (190,20 di carburante e 216,60 di pedaggio autostradale).

Viaggiare con la famiglia più numerosa, crescono i prezzi

Ma attenzione, è chiaro che il numero buono è il quattro, per nuclei familiari più numerosi aumenteranno anche le spese e diminuirà la convenienza. In questo caso l'auto scelta è la station wagon premium più acquistata della penisola, l'Audi A4 (2.0 diesel da 122 CV, con un consumo di 4.3 litri ogni 100 km). L'ordine di prezzo varia di poco: meta più economica, se si parte da Milano, resta sempre Rimini con 100,97 euro (45,10 di diesel e 55,88 di pedaggio), subito dopo Ugento che in cinque costerà 302,89 euro (145,75 di pieno e 157,14 di autostrada e traghetto), dopo la Toscana con 394,03 euro (59,12 euro di diesel e 334,91 di pedaggio e traghetto per l'Elba).

All'ultimo posto sempre la Sicilia, con San Vito lo Capo, per 416,08 euro (199,40 euro carburante a cui aggiungere 216,60 di autostrada). Per un'Audi A4 attivare il soccorso stradale nella polizza assicurativa costerà 18 euro, mentre per la Kasko Collisioni 217 euro.