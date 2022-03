Il decreto Sostegni ter prevede un 'modello' Portogallo, con una imposta ridotta al 7%, per i pensionati che abitano nelle aree colpite dal terremoto

Pensioni, imposte ridotte in 4 regioni

Una imposta ridotta al 7% per i pensionati che abitano nelle aree colpite dal terremoto. A prevederlo è il decreto Sostegni ter che è stato approvato dal Senato e che ora è in attesa dell'ok definitivo alla Camera. Una volta era il Portogallo ad attirare i ricchi pensionati che vedevano concretizzarsi un netto taglio delle tasse. Adesso non bisognerà più andare lontano, grazie alle misure previste in quattro regioni in Italia, dove i pensionati potranno godere di un'imposta ridotta al 7% per 4 regioni del Centro: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'agevolazione fiscale è prevista per i pensionati residenti all'estero che si trasferiscono nei Comuni terremotati.

Pensioni, le misure del decreto sostegni ter

L'estensione alle zone terremotate dell'imposta agevolata è prevista nel decreto Sostegni ter approvato dal Senato e all'attenzione della Camera il 22 marzo. Un iter a tappe forzate poichè per il testo urge la conversione in legge entro il 28 marzo. Il vantaggio fiscale consiste nella possibilità di assoggettare tutti i redditi esteri (quelli da pensione ma anche eventuali altri) a un'imposta sostitutiva del 7 per cento, ben più bassa della normale aliquota media Irpef.

Pensioni e tasse, il modello Portogallo

Il meccanismo, già in vigore nei centri meridionali al di sotto dei 20mila abitanti, abbraccerà adesso anche ai comuni che sono stati colpiti dal terremoto del 2009 (L'Aquila) e dall'ondata sismica del 2016-2017, che ha devastato quattro Regioni del Centro-Italia: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'estensione dell'importante misura è il tentativo di riprodurre in queste aree un modello simile a quello adottato in Portogallo, un Paese che grazie alla tassazione molto favorevole è diventato meta per gli anziani del resto d'Europa, anche molti italiani.