Personale militare ed esigenze genitoriali

Assegnazione temporanea

Ricordiamo rapidamente che la norma segnalata va a regolamentare la cosiddetta assegnazione temporanea: "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 165/01 può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".

Questi i tratti salienti della pronuncia favorevole al militare:

Disciplina applicabile

L'art. 1496 C.O.M. prevede che al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità.

Motivazione del rigetto

Alla previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto va aggiunta la condizione che sia limitato a casi ed esigenze eccezionali.

Diritto al congedo parentale

Il diritto al congedo parentale è preminente sulle ordinarie esigenze di servizio: tale diritto può recedere solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'amministrazione deve dare conto.

Risarcimento danni da ritardo

Se l'amministrazione non risponde entro i trenta giorni assegnati per legge, può essere chiamata a rispondere in favore del ricorrente del danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale.

