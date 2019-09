Il contratto di franchising: facsimile

Sei in: Home

Ecco un facsimile di contratto di franchising che franchisor e franchisee possono utilizzare per stipulare il contratto di affiliazione commerciale

Il franchising (o, più tecnicamente, l'affiliazione commerciale) è un contratto con il quale un'azienda concede il diritto di commercializzare i suoi prodotti o i suoi servizi utilizzando il suo nome o il suo marchio a un'altra azienda, a fronte del pagamento di un canone.

Di seguito si mette a disposizione un facsimile che può essere utilizzato da chi intende stipulare un tal genere di contratto:

Facsimile di franchising

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

*****

- Il Sig …..........…….. nato a …............. il ….......... e residente in …….............. Via ……….....……….n.….... C.F.........................…....…........ (affiliante);

e

- Il Sig........…............…...........titolare della...............…........………….con sede in ……………....…........Via .….........…n. .... P.Iva............................... (affiliato);

Con il presente accordo pattuiscono quanto segue:

Art. 1: Oggetto del contratto

- L'impresa Affiliante …............………….., che ha già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, concede al Sig ...………..………...………., Affiliato, la disponibilità di tutti i servizi che costituiscono il know-how dell'Affiliante per la realizzazione dell'attività di .......…......………………...….....con esclusiva per l'area di .....……........…....….......... in relazione ad altri affiliati e ad altri canali e unità commerciali gestiti dall'Affiliante.

- L'Affiliato è autorizzato ad utilizzare la formula commerciale dell'Affiliante, con con la stessa immagine, segni distintivi (marchio e insegna) e forme di assistenza.

Art. 2: Investimento dell'Affiliato - spese di ingresso

L'Affiliato si impegna ad effettuare un investimento di €..........…….......... in relazione alle seguenti voci:….....….....…......………..........… e prima dell'inizio dell'attività di vendita si impegna a corrispondere all'Affiliante spese d'ingresso, per un importo pari a € .....…........….......….…......

Art. 3: Royalties

L'Affiliato deve corrispondere all'Affiliante la percentuale del ……….......% da calcolarsi sul giro d'affari realizzato dall'affiliato, che si impegna a realizzare un incasso minimo annuale di €...…...…..…...........…..

Art. 4: Obblighi dell'Affiliante

L'Affiliante deve fornire all'Affiliato, che lo utilizzerà nel rispetto della politica commerciale dell'Affiliante:

- il patrimonio delle sue conoscenze tecnico-scientifiche;

- le procedure tecnico-operative connesse;

- i manuali operativi;

- il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how), frutto dell'esperienza dell'Affiliante, che è coperto da segreto e che consiste nel ………….......…............….

L'Affiliante deve fornire all'Affiliato assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, servizi di progettazione, allestimento, corsi per la formazione iniziale e l'aggiornamento; modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita) e stampati su specifica richiesta dell'Affiliato.

Art. 5: Diritti di esclusiva

L'Affiliante si impegna a fornire tutti i suoi prodotti in esclusiva, per la menzionata zona. L'Affiliato da parte sua si impegna a non:

- immagazzinare prodotti della concorrenza, anche se di proprietà di terzi;

- concedere il proprio recapito a soggetti concorrenti.

Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti

L'affiliato si impegna a vendere i prodotti dell'Affiliante ai prezzi pattuiti, che

devono essere esposti su tutti i prodotti in modo chiaro e leggibile.

Art. 7: Oneri e spese di gestione

L'Affiliato è obbligato a sostenere tutti gli oneri e costi retributivi e contributivi del personale assunto presso il punto vendita. Egli inoltre si obbliga a pagare il costo di tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono, linea adsl ….) del punto vendita.

Art. 8:Controlli e verifiche

L'Affiliante può effettuare in qualunque momento controlli presso il punto vendita per appurare se l'Affiliato rispetta la politica commerciale e l'immagine del concedente.

Art. 9: Divieto di trasferire la sede

L'Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita sita in ………..…….. ….............via ……….........n. ..…... , senza il preventivo consenso dell'Affiliante, se non per causa di forza maggiore.

Art. 10: Riservatezza

L'Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto, la riservatezza sul contenuto dell'attività oggetto della presente affiliazione commerciale.

Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto

Il presente contratto ha durata di anni.........................…. Esso si intende rinnovato agli stessi patti e condizioni per la stessa durata, se non interviene disdetta di una delle parti almeno mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata A/R da inviare alla sede legale dell'Affiliante. Si fa salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di uno dei contraenti.

Il presente contratto può essere oggetto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.

Art. 12: Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto la violazione delle seguenti clausole contrattuali:............................

Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno

Se una delle parti fornisce all'altra false informazioni, chi le riceve può richiedere l'annullamento del presente accordo, secondo quanto previsto dall'art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione

1. Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione, il mancato rinnovo,il recesso di una delle parti o la cessazione del presente contratto, l'Affiliato deve:

- cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e di ogni segno distintivo;

- cessare immediatamente l'attività;

- restituire il materiale pubblicitario;

- eliminare ogni riferimento alla qualifica di affiliato alla rete commerciale dell'affiliante da ogni pubblicazione, compreso l'elenco del telefono o simili.

Art. 15: Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti che la devono approvare e controfirmare a pena di nullità.

Art. 16: Registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti e nella stessa misura.

Art. 17: Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù del presente contratto sono deferite alla Camera di Commercio di …......... secondo il Regolamento di Conciliazione previsto dalla stessa.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte dalla Camera di Commercio di ................…. tramite arbitrato. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un solo arbitro, che verrà nominato nel rispetto del Regolamento della camera di Commercio, il quale deciderà nel rispetto degli artt. 806 e s.s. c.p.c

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Le parti si prestano e si scambiano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali, che si obbligano a trattare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti si impegnano a rispettare i principi e i precetti della menzionata legge sul trattamento dei dati personali, anche in riferimento a qualsiasi altro dato personale, compresi quelli di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o trattato nel rispetto e in virtù del presente contratto, garantendo la diligente osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, consenso e informazioni del soggetto interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

......................…....….. ..............…........……

Affiliante Affiliato