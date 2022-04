Le visite alle carceri si snoderanno dalle 10.30 alle 13: i giovani avvocati entreranno contemporaneamente in 19 sedi, da Nord a Sud

Aiga fa tappa nelle carceri italiane

Il prossimo 13 aprile è la giornata scelta da Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) per le visite nelle carceri italiane di tutte le regioni. Dalle 10.30 alle 13 i giovani avvocati entreranno contemporaneamente in 19 carceri italiane, da Nord a Sud.

Le carceri che saranno visitate

Grazie all'autorizzazione ottenuta dal Dap e dal Ministero della Giustizia, la storica iniziativa abbraccerà le carceri di Pescara, Melfi, Reggio Calabria Arghillà, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Udine, Regina Coeli - Roma, Cassino, Casa Circondariale femminile Pontedecimo Genova, Milano Bollate, Ancona, Campobasso, Torino, Bolzano, Spoleto, Venezia, Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo e Foggia.

Mappatura concreta delle carceri

Come ha evidenziato in una nota stampa il presidente Aiga, Avv. Francesco Paolo Perchinunno «Abbiamo avuto l'opportunità di accedere contemporaneamente in tutte le regioni d'Italia all'interno degli istituti penitenziari. L'O.N.A.C. è il primo osservatorio a vantare 130 sedi in tutto il territorio nazionale, questa è la nostra peculiarità ed il nostro punto di forza in quanto ci permetterà di garantire una reale e concreta mappatura di tutti gli istituti penitenziari. Il nostro obiettivo - continua Perchinunno - è quello di sensibilizzare opinione pubblica e legislatore sull'importanza per il nostro Paese di avviare un serio dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, per dare effettività al principio costituzione di rieducazione della pena, per la dignità di detenuti e del personale di polizia penitenziaria e per la sicurezza del nostro Paese».