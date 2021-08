La Consap è stata incaricata di gestire rimborsi e reclami relativi al primo semestre 2021 del cashback, sospeso per tutto il secondo semestre 2021

Cashback sospeso nel 2° semestre 2021

Il decreto legge n. 99/2021 all'art. 1 ha disposto la sospensione del programma che prevede rimborsi in denaro in relazione ad acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di pagamento elettronici per il secondo semestre del 2021.

Alla Consap il ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato il compito di procedere alla liquidazione dei rimborsi per gli acquisti effettuati e di esaminare i reclami relativi al mancato o inesatto accredito delle somme.

Previsti rimborsi fino a 150 euro per il cashback ordinario e fino a 1500 euro per il supercashback.

Termini per i rimborsi

I rimborsi relativi alle somme non accreditate o accreditate in misura errata verranno liquidati in due momenti diversi:

rimborsi cashback ordinario entro il 31 agosto 2021 ;

; rimborsi supercashback entro il 30 novembre 2021.

Termini per i reclami

I termini per presentare i reclami decorrono dal 15° giorno successivo a ciascun semestre. Per cui dal 15 luglio fino al 29 agosto 2021 in relazione al primo semestre 2021 sarà possibile inoltrare il proprio reclamo.

Consap chiarisce che prenderà in carico soltanto i reclami che verranno presentati tramite il portale Reclami Cashback, raggiungibile al seguente indirizzo e a cui l'utente deve registrarsi: https://reclamicashback.consap.it/reclamiprivate/faces/login.jsf

Nel termine di 30 giorni da quando riceverà il reclamo Consap, in caso di accoglimento dello stesso, provvederà all'accredito delle somme dovute direttamente sull'Iban.

Come fare reclamo

Per proporre reclamo in caso di mancato o errato accredito è necessario compilare il modulo online della Consap in cui è necessario indicare:

le ragioni per le quali si sta inoltrando il reclamo;

il sistema Utilizzato, che può essere App IO o un sistema diverso;

il periodo di riferimento in cui sono state rilevate inesattezze o mancati accrediti e che in questo caso è solo il primo semestre 2021;

di essere registrato all'iniziativa CashBack;

il rimborso indicato dall'App IO e il rimborso che invece è stato ricevuto;

la descrizione del reclamo.

Se si è ricevuto un importo inferiore a quello spettante è necessario allegare gli scontrini POS. Onere assai criticato, non solo perché difficilmente si conservano gli scontrini, ma soprattutto perché quando l'operazione ha preso il via era stato dichiarato che non sarebbero stati necessari.

