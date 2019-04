Notifiche amministrative con poste private valide ante 2017

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'autorità amministrativa, evidenzia che nel 2014 (anno in cui è stato notificato il provvedimento) vigeva la regola di cui all'art. 4 del d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011. In sostanza, un provvedimento avente, e non giudiziario o riguardante violazioni del CdS, poteva legittimamente essere notificato tramite posta privata.