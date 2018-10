Scuola: procedimento disciplinare docente, sì all'accesso agli atti

La Commissione accessi della Presidenza Consiglio Ministri accoglie il ricorso di una docente di una scuola di Mola di Bari assistita dalla Unams scuola FGU

di Bartolo Danzi - La Commissione accessi agli atti Amministrativi presso la Presidenza Consiglio dei Ministri con decisione n. 91 del 4/10/2018, ha accolto il ricorso prodotto da una insegnante del I Circolo didattico Montessori di Mola di Bari che si vedeva dinegare la possibilità di accedere ad alcuni documenti ritenuti rilevanti al fine della difesa in un procedimento disciplinare avviato con trasmissione degli atti presso l'Ufficio scolastico Ambito territoriale per la provincia di Bari, non essendovi a dire dell'amministrazione resistente un interesse qualificato all'accesso essendo il procedimento non ancora concluso.

Di seguito la motivazione:

....CONSIDERATO IN DIRITTO

Il comportamento della Dirigente in parola risulta assolutamente arbitrario ed illegittimo sussistendo in capo al ricorrente un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria immagine ed onorabilità personale in ogni opportuna sede, anche attraverso la conoscenza del contenuto integrale degli esposti relazioni indirizzato dalla dirigente scolastica all'ufficio disciplina in parola al fine dell'attivazione del procedimento disciplinare.