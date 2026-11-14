Oltraggio a pubblico ufficiale: esclusa la particolare tenuità del fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui esclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti alle forze di pubblica sicurezza o alla polizia giudiziaria durante l'esercizio delle loro funzioni.

La questione era stata sollevata dai Tribunali di Ancona e Brescia e dalla Corte d'appello di Firenze, che avevano evidenziato una possibile disparità di trattamento rispetto ad altri reati contro la pubblica amministrazione, come la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, per i quali la particolare tenuità del fatto può invece trovare applicazione.

Secondo i giudici rimettenti, l'esclusione prevista per l'oltraggio appariva irragionevole, anche in considerazione della minore gravità del reato rispetto ad altre fattispecie e delle possibili ricadute sul principio della finalità rieducativa della pena, tutelato dall'art. 27 della Costituzione.

La Consulta ha tuttavia respinto queste argomentazioni, sottolineando che il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale presenta caratteristiche differenti rispetto ai reati posti a confronto.

In particolare, mentre la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale tutelano anche l'incolumità fisica del funzionario, il reato di oltraggio protegge il suo onore e il suo prestigio, nonché l'immagine e la credibilità della pubblica amministrazione.

La Corte ha evidenziato soprattutto la dimensione pubblica dell'offesa: nella formulazione vigente, il reato si configura quando l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale è percepita da più persone. Il pregiudizio, quindi, non riguarda soltanto il rapporto tra autore del fatto e persona offesa, ma si estende all'immagine dell'amministrazione e al suo buon andamento.

Proprio questa particolare natura dell'offesa giustifica, secondo la Consulta, la scelta del legislatore di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. quando l'oltraggio è commesso contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte ha infine ricordato che l'art. 341-bis, ultimo comma, c.p. prevede comunque una possibilità di estinzione del reato: l'autore dell'oltraggio può beneficiare di tale effetto quando, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno mediante risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza.

Questa previsione consente di attribuire rilievo anche alle condotte che, per le modalità concrete del fatto e per il comportamento successivo dell'autore, risultino caratterizzate da una minore offensività.