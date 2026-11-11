Cyberbullismo, i genitori possono dover risarcire i danni

I genitori possono essere chiamati a risarcire i danni provocati dai figli minorenni attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo. Lo stabilisce il Tribunale di Crotone con la sentenza n. 684/2026, che affronta anche la diffusione online di immagini senza autorizzazione.

La vicenda riguarda l'aggressione di un ragazzo da parte di alcuni coetanei, ripresa con un video successivamente condiviso sui social network. La vittima e i familiari hanno chiesto il risarcimento dei pregiudizi subiti, mentre il procedimento penale relativo ai minori era ancora pendente.

Il giudice civile ha riconosciuto la responsabilità degli autori delle condotte, richiamando gli articoli 2043 e 2055 c.c., relativi rispettivamente alla responsabilità extracontrattuale e alla solidarietà tra più responsabili.

Responsabilità dei genitori

In applicazione dell'articolo 2048 c.c., anche i genitori possono rispondere dei danni causati dai figli minorenni. Per sottrarsi alla responsabilità devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante un'adeguata attività educativa e di vigilanza.

La decisione considera quindi rilevanti sia la culpa in educando, sia la culpa in vigilando.

Pubblicare video senza consenso

Un ulteriore profilo riguarda la violazione del diritto all'immagine. La diffusione sui social di filmati che rendono identificabile una persona, senza il suo consenso e con conseguenze negative sulla sua reputazione o riservatezza, può integrare un illecito risarcibile ai sensi dell'articolo 10 c.c.

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la possibilità di dimostrare il danno non patrimoniale anche attraverso elementi presuntivi.

La pronuncia conferma così che gli episodi di cyberbullismo possono comportare conseguenze risarcitorie non soltanto per i minori coinvolti, ma anche per i genitori, quando ricorrono i presupposti della responsabilità prevista dalla legge.