Diritto di abitazione, quando non può essere pignorato

La Cassazione chiarisce quando il diritto di abitazione è escluso dal pignoramento e perché è determinante la trascrizione anteriore nei registri immobiliari

Il diritto reale di abitazione non può essere sottoposto a espropriazione forzata per soddisfare i creditori personali del suo titolare, se costituito e trascritto prima del pignoramento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28677/2026. La controversia riguardava un’esecuzione immobiliare avviata da un avvocato per recuperare oltre 130mila euro di compensi professionali. Sull’immobile pignorato gravava un diritto di abitazione attribuito in sede di separazione consensuale nel 1997 e trascritto nel 1999. Il pignoramento era invece intervenuto nel 2019. La Cassazione ha riconosciuto la natura personale del diritto di abitazione, destinato a soddisfare le esigenze abitative del titolare e della sua famiglia. Proprio questa caratteristica, insieme ai limiti previsti dagli articoli 1024 e 2810 c.c., ne impedisce la cessione autonoma e l’espropriazione da parte dei creditori personali. Determinante è la priorità della trascrizione: se il diritto di abitazione risulta trascritto prima dell’iscrizione ipotecaria o della trascrizione del pignoramento, può essere opposto alla procedura esecutiva. La tutela non opera, tuttavia, a prescindere dalle circostanze in cui il diritto è stato costituito. Il creditore può contestare un eventuale atto in frode alle proprie ragioni attraverso l’azione revocatoria oppure agire per far accertare la simulazione. Se l’atto costitutivo viene reso inefficace o dichiarato simulato, il bene può tornare aggredibile per l’intero diritto di proprietà. La decisione ribadisce quindi che la tutela del diritto di abitazione prevale sull'esecuzione promossa dai creditori personali quando il titolo è opponibile in base alla sua trascrizione, ferma restando la possibilità di contestarne la validità o l'efficacia nei casi previsti dalla legge.

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